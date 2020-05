Se estrelló un avión sanitario en Esquel: hay dos muertos y dos heridos graves

Un avión sanitario perteneciente a una empresa privada se estrelló anoche poco antes de llegar al aeropuerto de Esquel y, como consecuencia, dos personas murieron y otras dos resultaron gravemente heridas y permanecían hoy internadas en el hospital zonal de esa ciudad, cabecera de la comarca andina, sobre el noroeste del Chubut.



Según informaron fuentes oficiales, el avión sanitario había partido desde el aeropuerto bonaerense de San Fernando con la misión de trasladar a una paciente hacia la Ciudad de Buenos Aires y, por causas que se investigan, se precipitó y estalló poco antes de llegar a la cabecera norte de la pista.



Como consecuencia del accidente, un médico y una enfermera -que formaban parte del equipo sanitario- fallecieron en el acto, confirmó hoy el intendente de esa localidad, Sergio Ongarato, quien indicó que los decesos fueron confirmados a la Municipalidad a las 2 de la madrugada de hoy.



El aeropuerto de Esquel "Brigadier General Antonio Parodi" no tiene actividad comercial desde que se declaró la pandemia, salvo algunas excepciones y vuelos especiales para "repatriar" chubutenses.



Al respecto, el jefe comunal explicó: "Generalmente, nosotros ni nos enteramos de los vuelos de este tipo, sanitarios, como era caso que venía a buscar a una chica que no podía hacerse un tratamiento médico en la provincia".



El lugar del accidente se localiza a unos 640 kilómetros al oeste de Rawson, la capital del Chubut y 280 kilómetros al sur de la ciudad rionegrina de Bariloche.



Según fuentes hospitalarias, el estado de salud de los sobrevivientes es "muy delicado".



El parte meteorológico que se brindó cerca de la medianoche reportaba "bancos cerrados de niebla que reducen notablemente la visibilidad" por lo que no se descarta que esa haya sido la razón de la tragedia.