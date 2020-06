Se firmó acuerdo para protocolo de condiciones laborales del personal No Docente

En el Rectorado de la UNCA se reunió la Comisión Paritaria de Nivel Particular del Sector No docente representada por la secretaria general de la Asociación de Trabajadores No docentes de la UNCA, (APUNCA), Gladys Moro, y en representación de la Universidad la Vicerrectora, Lic. Elina Silvera de Buenader, el secretario general de la UNCA, ing. Sergio Gallina, y el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Ing. Oscar Arellano.

Durante el encuentro se acordaron las condiciones laborales para el regreso a las actividades de los trabajadores No Docentes de la Universidad.

“Hemos acordado un protocolo para las actividades esenciales presenciales que se van a desarrollar en la UNCA en el marco de los protocolos que exige la pandemia.

La universidad recibió muy bien las iniciativas presentadas por el gremio, ya que queremos trabajar en armonía para lograr la excelencia también en nuestro trabajo y colaborar en un momento de crisis muy importante en el que todos tenemos que estar juntos para resolver los problemas y la prevención de la pandemia”, expresó la Vicerrectora al término de la reunión.

En ese sentido, destacó el “marco de colaboración” en donde se logró “la unificación de criterios de los protocolos que ya tenía desarrollados la Universidad e incorporando iniciativas del gremio referidas al trabajo mediante escritorio remoto que están contempladas en el acta acuerdo de la paritaria nacional. Trabajamos dos días revisando todo con mucha responsabilidad creo que estamos muy conformes, yo desde las autoridades de la universidad quiero decir que me siento conforme por el trabajo realizado por la armonía con la que se trabajó en todo momento, el respeto mutuo que tuvimos y el arribo a las actas firmadas. Agradezco la presencia continua del gremio, y seguiremos trabajando en los puntos acordados”, concluyó la Funcionaria.

Por su parte, Moro agradeció a los miembros paritarios de la Universidad por el trabajo “cordial y responsable”. “Para nosotros es un día especial porque alcanzamos la firma de un acuerdo paritario y no descontamos que obtendremos la resolución firmada homologando este acuerdo y poniendo en vigencia el mismo. Creemos que cubrimos todas las expectativas tanto desde la universidad como desde la representación sindical para que este protocolo contenga todos los casos y que nuestros compañeros No Docentes estén cubiertos con la norma correspondiente para que su tarea tenga el respaldo que necesitamos”.