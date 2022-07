Se firmó el convenio para la ampliación del tiempo escolar en escuelas primarias

En el marco de la Resolución del Consejo Federal de Educación N°426/ 21, el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, firmaron un convenio bilateral para la implementación de la ampliación del tiempo escolar en las Escuelas Primarias de la provincia de Catamarca.

La propuesta fue planteada con el propósito de contar con mayor tiempo en la escuela para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje que permitan garantizar la mejora de la calidad educativa, en este caso de la Educación Primaria.

A través de este convenio, el ministerio de Educación contribuirá con el 100% del financiamiento en la diferencia de los salarios brutos de docentes y equipos directivos que le demande a la jurisdicción la implementación de la extensión horaria, durante un período de cinco (5) años a partir de la firma del presente.

El acto contó con la participación de los ministros de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el vicegobernador Rubén Dusso; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero; la ministra de Educación de Catamarca, Andrea Centurión; el ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Roberto Brunello; funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación, intendentes de la provincia, legisladores provinciales, entre otras autoridades.

Al respecto, el gobernador Jalil no desaprovechó la oportunidad para destacar el aporte en materia educativa del gobierno nacional y aseguró que “la educación es fundamental. La ministra de Educación me dijo que vamos a llegar al 60% de los colegios con jornada extendida y eso en parte es gracias al aporte económico de Nación para mejorar la educación".

Por otro lado, también aprovechó para referirse al turismo durante este receso invernal y sobre la actividad de la minería. "Con la Fiesta del Poncho y el movimiento turístico que genera esta gran fiesta de los catamarqueños esperamos un ingreso fuerte desde lo económico. El turismo, al igual que la minería que tiene cerca de 4 mil millones de dólares de inversión en nuestra provincia, son los ejes que permitirán el desarrollo pleno de Catamarca", explicó.

Por su parte, respecto al convenio firmado, Perczyk resaltó que el mismo es una acción estratégica al extender la jornada escolar la cuál, para el ministro, posibilitará “que los chicos tengan más horas de clases. La educación requiere una inversión permanente y un trabajo continuo durante muchos años”.

El ministro también aprovechó el momento para apuntar contra la gestión del ex presidente Mauricio Macri y señaló una falta de inversión en Educación asegurando que “los que trabajamos en educación vivimos 4 años muy difíciles, de un ajuste muy grande en el financiamiento de la educación. No había becas para que los estudiantes sigan enfermería, no había edificios, no había mochilas”.

Por otro lado, el funcionario destacó la importancia de que los alumnos aprendan más contenidos de las materias Lengua y Matemática. "Para eso tiene que haber un aporte decisivo de Nación y Provincia para que haya más horas de clases y más de estas dos materias. No es mágico, no es que mañana nos vaya a ir mejor, hay que trabajar mucho para ver mejores resultados", aseguró.

Para finalizar, el ministro afirmó que es necesario invertir el 0,2% de los gastos corrientes del Estado Nacional en las escuelas técnicas, mochilas, libros, becas y construcción de jardines. "Hay que hacer mucho para mejorar y estamos dispuestos. Necesitamos que los chicos estudien las carreras que necesitamos en Argentina como enfermería, que tanto vimos que necesitamos durante la pandemia", finalizó.

Al respecto, Andrea Centurión, la titular de la cartera educativa de Catamarca, aseguró que “la decisión de la ampliación de jornada constituye una política educativa que contribuye significativamente a la construcción de una mayor igualdad y justicia educativa, especialmente después de la difícil situación generada por la pandemia, garantizando el derecho a más y mejor educación para los y las niñas de nuestra Provincia”.

Además, indicó “que en algunas escuelas se trata de visibilizar y reconocer el trabajo que maestros y maestras realizan fuera de horario, así como también, brindar la tranquilidad que se instrumentarán las acciones necesarias para respetar y garantizar las condiciones laborales de los docentes que se encuentran en actividad en las escuelas que cambien su jornada”.

El ministerio de Educación de la provincia llevó a cabo la elaboración de estudios de factibilidad de las escuelas que podrían cambiar sus jornadas, y en este sentido se asume como criterio que las escuelas de 3° y 4° categoría localizadas en zonas rurales de Jornada Simple pasarán a Jornada Completa (en primer lugar, aquellas que cuenten con la disponibilidad edilicia y recursos humanos necesarios para la ampliación); por otra parte, algunas escuelas pasarán de Jornada Simple a Jornada Extendida. Desde Educación aseguraron que se realizarán tareas de sensibilización y acompañamiento pedagógico para la reorganización institucional y pedagógica de las escuelas que se encuentren en condiciones de cambiar su jornada.

Criterios de implementación

El convenio implicará un cambio de Jornada definitivo, el cuál se comenzará a implementar al regreso del receso invernal.

Las escuelas que pasarán a Jornada Extendida ya fueron consideradas en las normas de hace tres años. Algunas incorporarán el 1° ciclo, mientras que otras pasarán completas.

Por otro lado, las escuelas que pasarán a Jornada Completa serán las de 3° y 4° categoría – lo que en muchos casos permitirá visibilizar y reconocer tareas que ya realizan los docentes. Mientras que las escuelas de 1° categoría, urbanas, de secciones independientes, no modificarán su organización.

En total, serán treinta y dos escuelas las que pasarán a Jornada Extendida con treinta y cinco horas semanales, mientras que será un total de ciento ochenta y ocho escuelas las que pasarán a Jornada Completa (las de 3° y 4°categoría) con cuarenta horas semanales.

Entrega de equipamiento

Las autoridades provinciales y nacionales también hicieron entrega de equipamiento educativo para escuelas del departamento Capayán.

Se entregaron 62 mochilas para estudiantes del IES “Sebastián Corpacci” (32 para la sede del instituto que está en Chumbicha y 30 para el anexo de Huillapima), además de impresoras 3D a 24 escuelas técnicas.

Además, en el marco del Programa Libros para Aprender-Nivel Primario se entregaron un total de 29.628 libros para escuelas privadas y municipales, totalizando una inversión de $3.696 millones.

Acuerdos con el Ministerio del Interior

Por otro lado, el gobernador Raúl Jalil también rubricó un convenio de cooperación con el Ministerio del Interior para la financiación de proyectos de compra de bienes de capital por un monto de 220 millones de pesos.

En representación del ministerio nacional estuvieron el subsecretario de Relaciones Municipales de la Nación, Pablo Giles, y el coordinador Región NOA, Pablo Bermúdez.

El acuerdo establece que Nación aportará un monto de $160 millones y la Provincia $60 millones para la adquisición de equipamiento, insumos y otros bienes de capital y así darle un impulso a la economía, la autonomía, la integración regional e inclusión social en las comunas.

Estos aportes se suman a los $280 millones ya ejecutados a través del programa “Municipios de Pie” en nuestra provincia. Hay que recordar que dicho programa tiene como objetivo potenciar el rol de los gobiernos locales desde una mirada federal que interprete las necesidades de cada sector, atendiendo de forma directa y permanente las problemáticas de la población.

Asimismo, el mandatario provincial firmó la adhesión de Catamarca al Registro Federal de Gobiernos Locales (ReFeGLo), una plataforma interactiva creada por el Ministerio del Interior a través de la Resolución 74/2021, para compartir la información ordenada y unificada de los más de 2.300 Gobiernos Locales establecidos a lo largo y ancho de la Argentina.

La plataforma constituye una fuente de consulta clave que permite dar cuenta de las características demográficas, productivas y culturales de cada región.