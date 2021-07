Se hizo viral el acuartelamiento de los bomberos y recibieron el apoyo de la gente

La publicación de los bomberos que ayer estaban acuartelados en Andalgalá se hizo viral y recibió el apoyo de la gente que se expresó con distintos mensajes.

El motivo por el cual los bomberos voluntarios “Aguila de Fuego” de Andalgalá tomaron la decisión de acuartelarse respondería a fuertes internas con los miembros de la comisión directiva.

“Quiero llevar un poco de tranquilidad a la comunidad en cuanto a la situación operativa del cuartel de Andalgalá que si bien ayer habíamos tomados algunas medidas la guardia no se resintió, estabamos trabajando aunque no tenemos operativos la autobomba, ni ninguna unidad pesada pero lo mismo hemos previsto otro medio de trabajo para asistir cualquier emergencia que se presente. Anoche pudimos reparar el autobomba, está funcionando y podemos responder el 100 por ciento de las emergencias, el personal está trabajando en las guardias. También veremos que repare el otro móvil para tener de apoyo en caso de ser necesario”, manifestó el jefe del cuartel de Bomberos de Andalgalá Miguel Tapia.

Según pudo conocer LA UNION, los bomberos reclamaban a las autoridades de la comisión directiva que realicen las gestiones a fin de poder obtener los recursos necesarios para poder reparar las unidades con las que trabajan a diario y este planteó habría sido el que generó el desacuerdo que terminó en la medida de fuerza que llevó adelante ayer de forma pacífica y hoy ya fue levantada.

El reclamo por la falta de recurso es un problema que lleva bastante tiempo y que se acentúo en las últimas horas porque el cuartel se encuentra sin la autobomba para poder asistir a la población ante una eventual emergencia.

Desde la Federación Provincial de Bomberos Voluntarios de la Provincia respaldaron el reclamo que vienen realizando desde el cuartel y aseguran que el Gobierno sería el principal responsable de esta situación y otras situaciones que lleva a que los cuarteles tengan que realizar medidas de protestas.

Mensajes

A medida que se hizo viral el reclamo de los Bomberos de Andalgalá la gente subió a las redes sociales mensajes de apoyo y solidaridad con el cuartel.

“Fuerza a todos los bomberos voluntarios Águilas de Fuego, un gran orgullo del pueblo de ANDALGALÁ. No se rindan, merecen respeto, que se reconozca dignamente su labor, los acompaño y repudio enérgicamente el manoseo en perjuicio de su tarea de socorrer a las personas, procurar la reducción de los impactos de estos siniestros y la protección de nuestro entorno natural y social”; “Fuerza muchachos ustedes merecen, ustedes merecen respeto”; “Mi solidaridad a todos los bomberos voluntarios”, “Nombrar urgente nueva Comisión, la soberbia no conduce a ningún lado !Y no se tiene en cuenta que se trabaja ad honorem valoren a quienes arriesgan su vida” fueron algunos de los mensajes.