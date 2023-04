Se lanzó Mi País Conversa Argentina: una herramienta para fortalecer la cultura democrática. Se trata de la versión nacional de “My Country Talks”, una herramienta global de cultura democrática, que ya se realizó en más de 30 países.

El objetivo es combatir la resignación ciudadana y la polarización, generando una conversación entre dos personas que piensen de manera diferente. En una plataforma web, cada persona responde “sí” o “no” a 5 preguntas sobre economía, política y sociedad, temas de agenda del país y preguntas generales sobre intereses personales.

Luego, un algoritmo identifica a otra persona que contestó de manera opuesta, y desde entonces se promueve que conversen, de manera presencial o virtual, en la última semana de abril.

"La democracia argentina y las democracias en todo el mundo sufren de 2 grandes problemas: la polarización, que en la Argentina hasta le pusimos un nombre, la grieta, la incapacidad de conversar con alguien que piensa en un movimiento, y por otro lado y todavía más grave, la resignación ciudadana, la idea de que nada puede cambiar, de nada lo que hagamos sirve para mejorar las cosas", explicó Ivan Petrella, coordinador del proyecto.

El objetivo de la iniciativa es ayudar a mejorar la cultura democrática argentina: "No nacemos con estos hábitos, no nacemos con la capacidad de conversar con gente que piensa distinto. No nacemos informados, no nacemos con interés por la discusión pública, son músculos que se ejercitan como cualquier otra cosa y pensamos que vale la pena ejercitarlos", agregó.

Mi País Conversa Argentina es un proyecto de la Fundación Bunge y Born. Colaboran y acompañan la Universidad Tres de Febrero, Universidad Torcuato Di Tella, Ashoka, Cenital y la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI).