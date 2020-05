Se levantó la movilización, pero sigue el paro a la espera del pago de los haberes adeudados

La movida de la Provincia al ofrecer el adelanto de una cuota del subsidio generó que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) levantara la movilización que tenía prevista para la jornada de hoy. Es, en razón de este gesto, que el gremio optó por desactivar la marcha que estaba anunciada para la jornada de hoy, pero mantiene firme la medida de fuerza hasta tanto, y tal como se viene indicando a lo largo de estos días, los choferes de colectivos tengan depositado el cien por ciento de sus haberes en sus cuentas.

Mientras tanto, los trabajadores del transporte viven horas decisivas y existen chances que la medida de fuerza se desactive en las próximas horas. Para que esto suceda, según lo informado a Diario LA UNIÓN por Juan Vergara, titular de la seccional Catamarca-La Rioja de la UTA, las gestiones iniciadas en la jornada de ayer para que se adelante una nueva cuota del subsidio por parte de la Provincia deberán ser concretadas no solo por el Estado provincial, sino por las patronales.

El gremialista aseguró que el ofrecimiento “es bueno”, pero aclaró, como lo hizo a lo largo de todo este conflicto, que el paro se dejará sin efecto, solo sí los haberes son depositados en su totalidad.



El adelanto

“El Gobierno propone adelantar el subsidio, pero solo si se acredita en cuenta sueldo inmediatamente levantamos el paro”, aseguró el gremialista a nuestro medio. A estas horas, se aguarda que se haga efectivo este adelanto, que viene a reemplazar lo que Nación no está girando, pero esto no va a ser suficiente. La Provincia aportará lo correspondiente al 90 % de lo que significan los haberes de los trabajadores. El resto lo pondrán las patronales.

Ayer a la tarde hubo reunión, mediante videoconferencia, entre las empresas de transporte, el gremio y la Secretaría de Interior de la Nación. Allí se dialogó sobre la medida de fuerza a nivel nacional y los fondos que no llegan no solo a Catamarca, sino al resto del país.