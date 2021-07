Se manifestaron para pedir la reapertura del merendero que asistía a 177 personas

La encargada del comedor “Guachito Gil” María Rivero acompaña por otras mujeres se manifestaron esta mañana en las calles del casco céntrico de la ciudad en reclamo de la reapertura del merendero que brindaba asistencia a un grupo de personas que viven en la zona norte.

En diálogo con LA UNION, María Rivero comentó angustiada que la situación es realmente preocupante y desesperante ya que mucha gente quedó sin recibir la merienda, supuestamente por la decisión de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de suspender la ayuda que venían recibiendo.

“Me dieron a elegir porque dicen que la provincia no tiene abastecimiento para el comedor y el merendero. Se niegan a ayudarnos y quieren que dé la merienda con el dinero que no tengo, me dicen que me haga cargo yo de los gastos”, manifestó la mujer.

María Rivero dijo que decidieron salir a manifestarse y cortar calles ante la supuesta negativa de las autoridades de la cartera de Desarrollo Social a cargo de Maximiliano Rivera de recibirlas y atender el pedido de asistencia de las mujeres que desde hace un tiempo solicitaron a la provincia.

“El comedor sigue funcionando, pero Maximiliano Rivera me cerró el merendero. Hace años que tengo el comedor y el merendero, pero el ministro (por Rivera) que asumió hace poco decidió recortar la ayuda para el merendero y no puedo dar el té o la leche a los chicos, adolescentes y a los adultos mayores que todas las tardes vienen, ya que me mandó a elegir entre el comedor o el merendero”, afirmó.

“Lo que más lamento es que 177 personas se quedaron sin la merienda. Las mezquindades políticas hacen que tengamos que decirles a los niños, adolescentes y adultos mayores que iban todas las tardes a buscar su merienda que no tenemos nada para darle. Es triste, pero es real, los invito a los políticos que vayan por el merendero y vean la necesidad de la gente. Que convenzan que no mentimos. En el barrio 26 Viviendas Norte realmente hay mucha necesidad y mucha ausencia del estado”, reclamó María.

Comedor

Por otra parte, la mujer que el año pasado se prendió fuego en las instalaciones del CAPE cuando reclamaba por las supuestas regularidades en la entrega de mercadería que recibía por el comedor, volvió a pedir “claridad” en los procedimientos de asistencia social.

En ese contexto, María Rivero señaló que con mucho esfuerzo llevan adelante el comedor que actualmente brinda asistencia a 200 personas y que tienen otras 120 en la lista de espera.

“Se hace difícil dar respuesta a 320 personas de todas las edades que cada mediodía llegan por un plato de comida. Tenemos un total de 200 que están en lista diaria, pero tenemos que tener en cuenta también que hay 120 más que están anotadas en la lista de espera. Para nosotras que conocemos la necesidad de la gente se hace difícil decirle que no tenemos para darle comida, como hacemos, quisiera que algún político me diga que harían ellos si les toca vivir esta realidad todos los días”, expresó.

Durante la entrevista la mujer comentó que tras el incidente que tuvo el año pasado algunos políticos la demonizaron, y lamentó que se haya llegado a esta situación límite para se conociera su lucha y la de todos los que forman parte del comedor Gauchito Gil o de otros comedores de la provincia.

“Estamos manifestándonos porque necesitamos reabrir el merendero cuanto antes. Hoy dar el almuerzo no es suficiente por más que me pusieron comedor emergente, la necesidad se hace sentir”, añadió.

Potenciar trabajo

Además la encargada del comedor también reclamó trabajo para las mujeres de la barriada norte.

“Necesitamos que nos den trabajo para la chicas el señor intendente de la Capital (Gustavo Saadi) hace cuanto que me miente que me va dar las becas municipales para que las chicas tengan un trabajo y todavía estamos esperando. Son 15 chicas de diferentes edades, que van desde los 24 hasta los 45 años, y jamás nos dieron respuesta. Nunca me dieron tampoco cupos para acceder al Programa Potenciar Trabajo”, reclamó.

Finamente, la mujer dijo que existe un compromiso por parte de un funcionario de la Municipalidad de la Capital para recibirlas y que esperan poder lograr alguna respuesta positiva.

Aclaró que no bajarán los brazos hasta tanto sean recibidas por las autoridades del Desarrollo Social para buscar una solución de fondo. “Necesitamos que Desarrollo Social nos reciba, sino mañana volveremos a manifestarnos”, aseveró.

Antecedente

El pasado 15 de septiembre de 2020 María Rivero se prendió fuego en las oficinas de Desarrollo Social de la provincia que funcionan en el CAPE, en aquella oportunidad la mujer había denunciado la presunta existencia de irregularidades en el entrega de los alimentos y malos tratos que recibían los referentes de los comedores comunitarios por parte de algunos funcionarios provinciales.

“Denuncie el maltrato que me llevo a penderme fuego el 15 de septiembre del año pasado. Fuí discriminada por Javier Marchetti, él me gritaba y cuando agarre la botella de alcohol me gritaba más y me decía: 'quemanté, total una mi?. menos, porque sos una mi?. vivis molestando'. Esos fueron unos de los motivos que me llevaron a prenderme fuego aquella vez cuando estaba reclamando que me robaban los alimentos. Marchetti que era del programa Pro Familia y que nada tenía que ver con comedores, intervino porque la directora por ese entonces era María Algerich nunca quiso atenderme. Hasta el día de hoy, el gobierno hizo abandono de persona, nunca estuvieron presentes en nada. Todavía tengo heridas graves, pero desde mi silla de ruedas no voy a bajar los brazos y voy a seguir marchando”, remarcó María Rivero.