Se mantiene el alerta amarilla por fuertes vientos en Catamarca: cuáles son las zonas afectadas

La Alerta Amarilla por Viento continúa vigente este martes 20 de octubre en distintos sectores de la provincia de Catamarca, de acuerdo con la advertencia emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno alcanza zonas de los departamentos Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán, donde se prevén condiciones meteorológicas que podrían dificultar la circulación y reducir la visibilidad.

Según el organismo nacional, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos. La intensidad prevista para las próximas horas representa un factor de riesgo en los sectores expuestos a estas condiciones.

Entre los posibles efectos del fenómeno, el SMN advierte sobre la reducción de la visibilidad, la presencia de viento blanco y la formación de ventiscas. Estas condiciones pueden complicar el tránsito y la permanencia en áreas cordilleranas, por lo que las medidas preventivas adquieren especial importancia en los sectores alcanzados por la alerta.

Protección Civil mantiene cerrado el acceso al Balcón del Pissis

Ante el escenario meteorológico previsto, la Dirección Provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgos mantiene la inhabilitación preventiva de los accesos al Balcón del Pissis. La decisión responde a la necesidad de resguardar la seguridad de quienes transitan por este sector cordillerano mientras persistan las condiciones adversas.

En este contexto, las autoridades solicitan expresamente a turistas, operadores turísticos y visitantes que no ingresen a la zona durante la vigencia de estas condiciones meteorológicas. La restricción tiene carácter preventivo y busca evitar que las personas queden expuestas a los efectos de los fuertes vientos, las ráfagas intensas y los fenómenos que pueden afectar la visibilidad.

La continuidad de la medida está vinculada al panorama meteorológico informado y a la necesidad de priorizar la seguridad en un área donde las condiciones pueden dificultar el desplazamiento. Por ese motivo, se mantiene el pedido de respetar la inhabilitación de los accesos al Balcón del Pissis mientras continúe el escenario adverso.

El pronóstico del tiempo para la Capital

En paralelo a la alerta que afecta a sectores del interior provincial, el Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico para la Capital catamarqueña, con condiciones de nubosidad y vientos variables durante las jornadas del martes 20 y el miércoles 21 de octubre.

Para este martes se espera una jornada mayormente nublada durante todo el día, con vientos del noreste que rotarán al norte y ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora. La temperatura mínima prevista es de 13 grados, mientras que la máxima alcanzará los 24 grados.

En tanto, para el miércoles 21 de octubre se pronostica cielo algo nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde y la noche. Los vientos soplarán del noreste, con rotación al norte y ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, se anticipa una mínima de 16 grados y una máxima de 30 grados.

De esta manera, mientras la Capital tendrá jornadas con temperaturas máximas en ascenso hacia el miércoles, la alerta por viento continuará siendo un factor de atención en los sectores alcanzados por la advertencia. La inhabilitación preventiva del Balcón del Pissis se mantiene como una medida central para resguardar a turistas, operadores y visitantes frente a las condiciones meteorológicas previstas en la zona cordillerana.