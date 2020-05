Se realizará la segunda transmisión online de la obra de teatro La Niña Jamón

En este tiempo de cuarentena y confinamiento, el teatro sigue estando presente y acompañándonos. Es por ello que para todos aquellos que aún no la vieron, o para los que la quieren volver a ver, Egocentric Us Teatro subirá a Youtube una de sus obras más recientes, “La Niña Jamón” de Laura Eva Avelluto.

Con esta obra, el grupo realizó más de 30 funciones, alcanzando los 1.000 espectadores y estuvo de gira por el interior de la provincia, como así también por todo el NOA, Córdoba y San Luis.

Para poder ver la obra, se deberá ingresar desde el link que se pondrá en el FACEBOOK del grupo o ingresar directamente a la página web de Wix.

El espectáculo estará online desde las 20 hasta las 02.

La primera transmisión se realizó el sábado pasado, teniendo espectadores de España, República Dominicana y de varias provincias del país.

Para más información los interesados podrán contactarse ingresando a www.facebook.com/egoteatro WIX:tricusteatro.wixsite.com/egoteatro por WhatsApp 0383 154659532.



Sinopsis

Los integrantes de una pequeña y antigua institución en decadencia intentarán apuntalarla, reconstruirla y salvarla a cualquier precio, casi sin saber por qué.

Los mandatos sociales por encima del deseo individual, la reproducción y la imposición ante la voluntad, el parecer en contra del ser y la opresión del vacío los llevará a la búsqueda de algo tan volátil, impreciso y subjetivo como la felicidad.

Actúan: Luciana Jerez; Pablo Navarro; Silvia Pérez. Voz en off Rodolfo Berrondo; producción Carla Lopéz Berrondo - Egocentric US Teatro; Asistencia General, María de los Ángeles Uro; Dirección General, Fernando Uro.

Los integrantes de la obra de teatro destacaron el aporte recibido de “Zima Tech” Escuela de Robótica y a Flavio Espeche, por su colaboración en el armado de las plataformas que posibilitarán esta transmisión.



Antecedentes

Egocentric US Teatro nació a finales del 2003, creada por Claudio Soto y Fernando Uro. Desde entonces, el grupo ha trabajado aportando a la actividad teatral provincial y de la región. Puso en escena textos clásicos (La casa de Bernarda Alba, Madama Butterfly), contemporáneos (Piel de chancho, La niña jamón), y de su propia autoría (AAAHHHH!!, KATHARSIS), con los cuales han estado presentes en distintos festivales nacionales e internacionales.

En el año 2014, para celebrar su 10° aniversario, el grupo invitó a Luis Palacio, referente del teatro cuyano, a dirigir un espectáculo que conmemore desde su particular visión la historia del grupo.

Entre sus obras más recientes se encuentran ¡ARANWA! ¡ARANWA! de Fernando Uro, un espectáculo para niños, en la que actúan Pablo Navarro y Luciana Jerez.