Se realizó una fiesta en la final provincial de los Juegos Culturales Evita 2023

Con la presencia de más de 340 participantes entre adolescentes y adultos mayores y una importante cantidad de público que acompañó el encuentro, se concretó la tarde del sábado 26 de agosto en el Predio Ferial la final provincial de los Juegos Culturales Evita, una instancia competitiva en distintas disciplinas artísticas que permitió conformar la delegación que representará a Catamarca en el encuentro nacional de los juegos.

Desde la mañana fueron llegando las delegaciones, con todo el entusiasmo de participar de este encuentro que, como señaló la secretaria de Gestión Cultural, Daiana Roldán, al inaugurar el evento, “más allá de la competencia es un momento en el que todos podemos convivir, compartir y conocer sobre las expresiones culturales de toda la provincia. Ese es el gran valor que tienen estos juegos”. Roldán también agradeció a los coordinadores y directores de cultura de los distintos municipios que trabajaron en las instancias departamentales para que 15 de los 16 departamentos dijeran presente en la final provincial desarrollada en la capital.

También estuvo presente acompañando la jornada y dando la bienvenida a los participantes el ministro de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, Roberto Brunello.

Con distintos escenarios en simultáneo y con la actuación de los jurados de las distintas disciplinas fueron avanzando las presentaciones de los participantes en danza individual y en pareja, canto solista, conjunto musical y freestyle, teatro unipersonal y teatro grupal, fotografía, pintura/dibujo, videominuto, historieta, cuento y poesía.

El lema de los Juegos Culturales Evita 2023 fue “Creciendo en democracia”, y la temática atravesó gran parte de las obras –literarias, teatrales y de artes visuales- que presentaron los participantes.

El secretario de Gestión Cultural de la Nación, Federico Prieto acompañó la jornada y al despedirse de los participantes catamarqueños señaló: “Felicitaciones para todas y todos por venir. Esto no es venir a competir, es venir a compartir. Ese es el horizonte de los juegos; y si no resultan ganadores para ir a Mar del Plata, siempre habrá otra oportunidad. Sepan que este es el camino, hay que seguir participando y formándose porque necesitamos personas comprometidas con el arte y necesitamos artistas para que el mundo sea más lindo”.

Ya de noche se anunciaron a los ganadores y finalistas provinciales que, como premio, viajarán en septiembre a Mar del Plata en el caso de los adolescentes sub 15 y sub 18, mientras que los adultos mayores tendrán su encuentro nacional en Termas de Río Hondo donde, además de asistir a capacitaciones en sus respectivas disciplinas, participan de un gran encuentro con pares de todas las provincias del país.



Ganadores Instancia Provincial Juegos Culturales Evita

CATEGORÍA SUB 15

Canto Solista: Karol Anahí Zarate Nieva, Pomán

FreeStyle: María Victoria Hurriche, Capital

Fotografía: Manuel Páez Garay, Pomán. Obra: Saberes y libertad

intura / Dibujo: Maura Aimara Burgos, Capital. Obra: Memorias en la Historia

Cuento: Eduardo Silvestre Zarate, Tinogasta. Obra: Don Eusebio y su Historia

Poesía: Rocío Alhuén Heredia Solohaga, Capital. Obra: Creciendo en democracia

Videominuto: Sebastián Soria Vega, Valle Viejo. Obra: “Per Umbram”

Danza en pareja: Arminda Sandón y Antonio Mamani, Tinogasta

CATEGORÍA SUB 18

Canto Solista: Lucio Augusto Gauna Weber, Santa Rosa

FreeStyle: Lisandro Jesús Arias Salaya, Capital

Fotografía: Candela Varas, Tinogasta. Obra: De sol a sol

Pintura / Dibujo: Marcelo Román Medina, Santa Rosa. Obra: Que algunas modas nunca cambian.

Cuento: Agustín Rodríguez, Capayán. Obra: El pueblo que mezcló las ideas

Poesía: Bautista Toledo Santillán, Valle Viejo. Obra: Vivir mi libertad.

Videominuto: Máximo Robles Palacios, Santa María. Obra: “Disfruta la Vida”

Danza en pareja: Rocio Yanet Alderete y Julio Centeno, Fiambalá, Tinogasta

CATEGORÍA ÚNICA

Conjunto Musical: Mariano Condori, Leonel Rodríguez, Nazareno Ponce, Pía Pedraza, Capital

Teatro Grupal: Gómez Melani del Valle, Martoccia Emiliano Guillermo y Juárez Agostina Nicol del Valle, Capayán. Obra: Locos en Democracia.

Teatro Unipersonal: Rocío Mailén Córdoba Carrizo, Capayán. Obra: Cuando Sea Grande.

Danza Individual :Ramiro Ponce, La Paz

Historieta: Fabricio Hernán Leguizamón, La Paz. Obra: Dinodemocracia

ADULTOS MAYORES

Canto Solista: Hugo Rodolfo Vargas, Pomán

Fotografía: Miranda Neria, Belén. Obra: Los morteritos

Pintura/dibujo: Gramajo María Cristina, El Alto. Obra: El sol sale para todos

Cuento: Erika María Casanovas, Capital. Obra: Empleado Fiel – Capital

Poesía: Blanca Pabla Diez Gómez, Londres, Belén. Obra: La cosecha en democracia.

Danza en pareja: Juana Serafina Ríos y Vicente Saracho, Belén

Teatro Unipersonal: Margarita Eufemia Arce, Mutquín, Pomán. Obra: Revolución temperamental.

