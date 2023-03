Se suma el reclamo en las Mil Viviendas: los estudiantes sacaron los bancos a la calle

La protesta de este jueves en pleno centro con los sino estudiantes de la Clara J. Armstrong cortando calle frente al edificio escolar, no es la única porque justamente las deficiencias de los edificios escolares no es restrictivo de un solo establecimientoque es el de muchos,

Al igual que sus pares, los estudiantes de la Escuela Secundaria n° 6 “Juan Chelemín” dieron un paso más y no solo cortan calle sino que sacaron los bancos del establecimiento para demostrar de esta manera su malestar por las malas condiciones en las que reciben desde hace tiempo las clases. No solo reclaman por ventiladores, que es el disparar de todas las protestas de estudiantes de estos últimos días, sino otros reclamos con foco en las malas condiciones del estanblecimiento.

Los carteles con los que los estudiantes visibilizan su realidad, son contundentes.

Eugenia, profesora de Química llegó para el dictado de clases y se sumó a la protesta junto a sus alumnos. Ante la consulta de La Unión, por el estado de la “Juan Chelemín”, fue contundente: "Lo poco que teníamos ya no funciona". Comentó que las aulas “son literalmente una caja con apenas una ventana. No hay cruce de aire y los ventiladores no andan. Y si llueve, los cursos de llueven todo. La verdad que no se puede sostener más esta situación”.

Luego Emir, uno de los estudiantes de la Escuela de Las Mil, recordó la promesa del Gobernador Raúl Jalil de un nuevo edificio y por eso señaló: “Nos prometió mil cosas y ninguna se cumplió. Primero que iba a hacer arreglar el techo y después que iba a hacer un edificio nuevo. No pasó nada. Comenzamos un nuevo año y no tenemos una institución apta”.

“Ellos hablan mucho de los derechos de los niños y los adolescentes pero son los primeros y los únicos en romperlos y faltarnos el respeto”, sentenció.

