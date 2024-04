Se vivió a pleno la Feria "SFVC, Artesanía y Diseño" en la Casa de la Puna

Con una muy buena presencia de público, se realizó hoy la Feria “SFVC, Artesanía y Diseño” en la Casa de la Puna, mediante la cual emprendedores de artesanías, piezas de diseño y productos orgánicos, expusieron y vendieron sus productos. El evento contó con una importante cantidad de turistas y residentes quienes disfrutaron de una agradable tarde.

En este marco, algunos de los emprendedores presentes participaron por primera vez de esta propuesta. Tal es el caso de Gonzalo Quiroga, quien desde hace un año tiene un emprendimiento mediante el cual elabora muñecos temáticos sobre personajes de películas, serie y videojuegos realizados con tejido a crochet. “La feria me gustó. Siempre hice trabajos por encargo, pero esta vez me animé a esta primera experiencia de estar en una Feria. Además, este tipo de espacios me parecen lindos, porque es al aire libre, cómodo, y se generan muchas propuestas para la gente”, remarca Gonzalo.

En el marco de la Feria, se llevó a cabo una nueva clase del seminario intensivo de zamba dictado por la profesora Magalí Tolaba Beltrán. De esta forma, también los turistas y residentes se sumaron a bailar, viviendo una singular experiencia.

En el evento, acudió una delegación de turistas de la Provincia de Entre Ríos, quienes recorrieron previamente diferentes puntos de la ciudad. “La Casa de la Puna me pareció muy bonita y es muy importante que se siga manteniendo lo tradicional, como el folklore y las artesanías”, manifiesta María Marta, turista proveniente de la ciudad del Concepción del Uruguay.

También es válido destacar que ayer hubo una importante respuesta del público al ciclo de “Noches de peña”, que contó con la actuación de Clave 3” y “Los Aguirre Folk”, junto a los anfitriones de la Peña Rafa Salas y Luis Bazán.

Todas estas propuestas son impulsadas por la Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.