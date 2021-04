Secundarios marcharon reclamando la presencialidad

En un reducido grupo, los estudiantes de la E.N.E.T n° 1 concretaron su marcha solicitando el regreso a la presencialidad. La concentración inició a las 17.30 hs en inmediaciones de La Alameda y luego marcharon hasta la Plaza 25 de Mayo.

Los chicos se manifestaron bajo el lema: “Con la educación no se juega más”.

En la mañana de hoy, Alexis Miklich, presidente del centro de estudiantes de la Industrial comentó en cuando a la realidad de las escuelas técnicas que “los últimos años nos vemos muy afectados al no tener la práctica. No podemos priorizar la escuela para algunos que tienen conectividad y olvidarse de los que no tienen estas mismas herramientas. Entonces la educación es para todos, porque sin educación no hay futuro. Y cuando se juega con nuestro futuro, los estudiantes vamos a levantar la voz y vamos a decir basta”.