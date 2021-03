Según Cazadores de Tormentas, en las últimas 48 hs las sierras de Ambato produjo un acumulado de 298.8 mm

Irónicamente mientras marzo se perfila como uno de los más lluviosos, el agua escasea en dos departamentos del Valle Central tras la obstrucción detectada en las compuertas del Dique de Pirquitas. Pese a este panorama, Cazadores de Tormentas elaboró un informe sobre los acumulados de este mes basándose en la información que les llega de las estaciones meteorológicas que tienen instaladas en diferentes puntos de la provincia.

En el mapa que elaboraron se pueden ver los acumulados de lluvia en lo que va de marzo donde está claro que la sierra Ambato es una gran productora de precipitaciones en esta época, pues las estaciones ubicadas en ese departamento son las que registran los mayores acumulados, seguido por Paclín.

Los registros fueron medidos por Cazadores de Tormentas de Catamarca con instrumental meteorológico preciso y arroja los siguientes datos:

Acumulados de lluvia entre 14 y 15 de marzo de 2021 (solo 2 días)

- San Fernando del Valle de Catamarca, Capital: 29 mm.

- Bella Vista, Ambato: 97,8 mm.

- Las Juntas, Ambato: 93,3 mm.

- San Antonio, Paclín: 78,7 mm.

Acumulado de lluvia en lo que va del año 2021 (2 meses y medio)

- San Fernando del Valle de Catamarca, Capital: 275,4 mm.

- Bella Vista, Ambato: 571,1 mm.

- Las Juntas, Ambato: 485,9 mm.

- San Antonio, Paclín: 378,4 mm.

“Por su parte, la estación meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ubicada en el Aeropuerto Felipe Varela (departamento Valle Viejo) registró lo siguiente:

- Acumulado de lluvia entre 14 y 15 de marzo de 2021: 25 mm.

- Acumulados de lluvia en lo que va de marzo: 96 mm.

- Acumulado de lluvia en lo que va del año: 237,7 mm”, indicaron.

Luego agregan “por empezar, Catamarca es una provincia tan variada en cuanto a climas y regiones que lo ideal sería especificar a qué punto de la provincia se refieren, pues no llueve lo mismo en todos lados. Los promedios son muy variables de un kilómetro a otro. No es lo mismo Fiambalá o Tatón, que tienen clima árido, a La Viña o Alijilán que poseen clima subtropical. Si hablamos específicamente de la capital provincial, y más bien de la ciudad de SFVC, el promedio de lluvias para marzo es de 70 mm, pero recuerden que al tratarse de un promedio significa que podemos tener años en los que marzo registra menos que esa cantidad y otros en los que registra más que esa cantidad. En este 2021 estamos teniendo el último ejemplo. De hecho, nosotros hemos registrado meses de marzo muy lluviosos con nuestras estaciones meteorológicas, como por ejemplo en el año 1999 (Sí, tenemos nuestros propios registros desde esa época aunque no lo crean), cuyo mes de marzo tuvo un total de 157,3 mm, o bien un dato más reciente que se dio en marzo de 2019 con 115,9 mm. Sin embargo, es probable que este año superemos aquellos registros para dicho mes”.

En cuanto al resto de la provincia, Cazadores precisó “hasta el momento, las estaciones meteorológicas que logramos instalar en Ambato, las cuales llevan más de 2 años de mediciones, nos han demostrado que tan solo a 40 km de la ciudad de SFVC las precipitaciones anuales rondan o superan los 1000 mm. Aún necesitamos muchos más años de registros para obtener un promedio, pero la tendencia es esa.

Solo miren estos datos que recabamos el año pasado:

Bella Vista, departamento Ambato:

Acumulado total del año 2020: 901,5 mm.

Mes más lluvioso del año 2020: Marzo, con 233,1 mm.

Las Juntas, departamento Ambato:

Acumulado total del año 2020: 1011,9 mm.

Mes más lluvioso del año 2020: Marzo, con 299,1 mm.

La nueva estación que instalamos en San Antonio de Paclín viene funcionando desde diciembre, por lo que recién llevamos unos meses de registros”.

Finalmente, en el completo informe responden a la pregunta de todos, referida esta a por qué se dan estas lluvias en esta época. Y sobre esto comentan “es indispensable que como catamarqueños conozcamos muy bien nuestra provincia, y eso incluye los climas. Hablando en general, tanto Catamarca como el resto del NOA poseen una estación seca y otra húmeda, eso es algo normal. La seca se da entre julio y octubre de todos los años, mientras que la húmeda se da entre noviembre y marzo, a veces extendiéndose a principios de abril. La estación lluviosa se produce gracias a los vientos húmedos que provienen del océano Atlántico. A nosotros nos llegan generalmente desde el noreste, pero en reiteradas oportunidades llegaron desde el sureste también, siempre impulsados por centros de alta presión que se ubican en el océano o cerca de las costas del Cono Sur. Estos vientos húmedos interactúan con las sierras que nos rodean y al verse obligados a ascender por las laderas logran formar nubosidad que producen precipitaciones. Ahora bien, las zonas que están más en contacto con las áreas donde se condensa la humedad es donde más llueve, lo cual es el ejemplo de las Yungas. Estas formaciones de vegetación abundante compuesta por selva, bosque y prados húmedos son las que reciben entre 900 y 1200 mm anuales de lluvia. Es el caso de Ambato, donde el bosque de pinos (o pinares) forma parte de las Yungas”.