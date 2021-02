Según el Colegio Médico, "si hay 100 casos por día, cada dos días puede haber un fallecido

Las variables estadísticas siguen preocupando sanitariamente a la provincia. Mientras desde Salud se aguarda por la llegada de más dosis para poder completar el esquema previsto de vacunas para el personal de salud, los casos se mantienen en alza y los fallecidos vuelven a ser parte de los reportes.

Ante esto, desde el Colegio de Médicos de la provincia se reitera que el cuadro es delicado y marcan que la provincia atraviesa una “meseta alta”. Al precisar, el presidente de la institución, Dr. Guillermo Martínez dijo “cuando un día hay más casos que el día anterior, es que se está transitando un pico o se está yendo hacia un pico. Y en estas últimas semanas da la sensación que hay una meseta que es alta, que supera los 100 casos, con el riesgo para los grupos vulnerables”.

En cuanto a los fallecimientos, el profesional explicó “con los datos que hay en nuestra provincia, la mortalidad ronda el 0.5%. Eso significa que si hay 100 casos por día, cada dos días puede haber un fallecido”.

Desgaste y confinamiento

Martínez en dialogó con Radio Valle Viejo también habló sobre la otra preocupación creciente por el cansancio del personal de salud y en este sentido habló de “el desgaste en los equipos”. “Tenemos preocupación a nivel médico”, acotó y marcó el tiempo que se lleva en la primera línea de esta pandemia indicando que los profesionales son propensos a caer en lo que marca la OMS como "fatiga pandémica".

Respecto a endurecer las restricciones, para justamente aliviar el trabajo en el sistema sanitario, el titular del Colegio de Médicos fue contundente a la hora de descartar esta opción. “La población hace un año que está en estado de hiper vigilancia e hiper alerta donde hay dos temores temores que han fatigado la salud mental, uno es el temor al contagio y lo otro es el miedo a la saturación de los sistemas. Eso genera un desgaste y un hastío”.

No obstante marcó que esto no implica dejar de tener los cuidados que se marcaron desde un principio. Y reforzó esta idea acotando “es crucial entender que en las franjas horarias y en las actividades que están permitidas si no se toman las medidas de cuidado personal, va a ser muy difícil que salgamos de esto”.

Por lo tanto, hay que “redoblar los esfuerzos en todas las áreas”, para poder vivir esta nueva normalidad y “lograr convivir de la mejor manera con esta situación”, finalizó.