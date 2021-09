Según el infectólogo Hugo Pizzi, aún no es momento de dejar el barbijo

El Gobierno anunció este martes que se levanta la obligatoriedad del uso del barbijo al aire libre. Esa fue sólo una parte de una serie de flexibilizaciones a las restricciones, entre las que se suman "el aforo al 100%” en actividades económicas, comerciales, recreativas y sociales en lugares cerrados, y al 50% en discotecas. Ante estos anuncios de la ministra Carla Vizzotti y el nuevo Jefe de Gabiente, Juan Manzur, comenzaron a conocerse diversas manifestaciones y repercusiones de científicos sobre este tema tan particular y distintivo de la pandemia.

Uno de los primeros en manifestarse fue el infectólogo Hugo Pizzi, quien en diálogo con varios medios sobre las disposiciones del gobierno, este se mostró particularmente preocupado por la medida que permite dejar de usar el barbijo al aire libre.

"Si se empieza a flexibilizar detalles como este, la gente se va a relajar más y va a provocar una serie de eventos que no van a ser útiles", dijo Pizzi y puso como ejemplo las fiestas clandestinas.

"Estamos convencidos que la variante Delta está sobre nuestras cabezas. Ha entrado en un 5% en el territorio nacional", marcó el médico y añadió "creo que hay que seguir con mucho cuidado". El infectólogo insistió en que "están dando una permisibilidad que no es buena, especialmente cuando otros países han demostrado que han tenido invasión de Delta".

Otras opiniones

Asimismo el infectólogo Eduardo López, asesor del Gobierno desde el día 1 de la pandemia en Argentina, pide remarcar esta idea: "La resolución habla de no usarlo en actividades al aire libre cuando se está solo o en burbuja. Y que sí hay que usar tapabocas cuando se esté afuera pero en agrupamientos. Ese es el primer tema. Pero también se recomienda fuertemente utilizarlo en ambientes cerrados, que es donde más se producen la aerosolización del virus", dijo.

Pese a esas salvedades, está a favor de la medida, "porque junto con esto también se permite la apertura de lugares importantes (por el tamaño), como discotecas, y actividades de fútbol, con aforo del 50%, siempre usando el barbijo, que es algo muy relevante de distinguir".

La distinción vuelve al punto anterior. No se usa barbijo al aire libre si no hay aglomeramiento de personas. "Muchas veces hay aglomeraciones, como un picnic masivo por el día de la primavera o un recital, donde no se respetan las burbujas, o actividades gimnásticas que tampoco son burbuja y los grupos se juntan, ahí conviene también utilizar barbijo. Todos estos son matices que deben aclararse", sigue.

A Lautaro de Vedia, infectólogo del Hospital Muñiz y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), también le parece una decisión "razonable". Apunta a que, como anunció el Ministerio de Salud de la Nación, la situación epidemiológica lo amerita.