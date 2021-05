Según una encuesta, seis de cada 10 argentinos no confían en el plan de vacunación del Gobierno

El 60,3% de los argentinos tienen poca o nada de confianza en el gobierno nacional para resolver la crisis sanitaria y el 58,4% piensa en términos similares en cuanto al plan de vacunación, según un sondeo a nivel nacional de Management & Fit. La encuesta, realizada con 2200 casos, indicó que el 20,7% tiene mucha confianza en el gobierno nacional para resolver la crisis sanitaria, 16,2% tiene algo de confianza, 19,4% poca confianza y 40,9% nada de confianza.

En tanto, el 26,9% tiene mucha confianza y el 12,4% algo de confianza para implementar el proceso de inmunización frente al 23,4% que tiene poca confianza y el 35% que posee nada de confianza. Los niveles son similares en cuanto a la crisis económica. El 21,8% tiene mucha confianza, el 15% algo de confianza, el 20,5% poca confianza y el 40,2% nada de confianza.

“Los niveles de desconfianza en los principales temas de agenda pública se sitúan alrededor del 60%. El mayor nivel de desconfianza se da en cuanto a la resolución de la crisis sanitaria y la económica, superando el 60% entre poca y nada de confianza”, explica el sondeo conocido este domingo.

La desconfianza en la implementación del plan de vacunación asciende a 58.4%, empeorando más de 5 puntos con respecto a la última medición. La confianza en la implementación de vacunación es prácticamente nula (6.7%) entre quienes desaprueban la gestión de Alberto Fernández. Por el contrario, entre los que la aprueban más del 91% tiene confianza, de acuerdo a las conclusiones del estudio.

Otro de los puntos midió en qué medida se encuentra la aprobación de la forma en la que el presidente conduce al problema del coronavirus a nivel nacional. El resultado arrojó que el 22,5% aprueba mucho, el 18,3% aprueba algo, el 20,2, poco y el 37,1% nada. Ante la pregunta de si aprueba la forma en que el mandatario conduce el gobierno nacional, el 33,6% respondió que la aprueba, el 56,9% desaprueba, y el 9,5% no sabe no contesta. En la Ciudad el índice de aprobación es del 29,3% contra el 44,9% que desaprueba y un 5,8% que no sabe. En tanto, en la provincia de Buenos Aires, el 36,6 aprueba, el 56,6 desaprueba y el 6,7% no sabe.

El temor a contagiarse y los efectos de la crisis

El sondeo preguntó además qué le preocupa a la gente en este momento en relación a la pandemia: uno de cada tres consultados respondió que contagiarse el virus.

En ese sentido, el 32,3% dijo infectarse con el virus, el 56,7% las consecuencias económicas de la crisis actual, el 5,8% ninguna de las dos y el 5,2% no sabe o no contesta.

“La preocupación por infectarse con el virus aumenta entre quienes tienen más de 40 años y en las personas de nivel educativo bajo. Por otro lado, proporcionalmente más personas de nivel educativo medio y menores de 40 años se muestran más preocupados por las consecuencias económicas”, indicó el estudio.

Además, el 78,2% de los encuestados dijo que está dispuesto a darse la vacuna (contra 75,5% de abril), 19,2% prefiere esperar unos meses, (contra 13,2% de abril) y el 7,2% no tiene pensado vacunarse (contra 8,6% de abril). Ante el interrogante de cuál debería ser la principal prioridad del gobierno nacional, el 48,3% consideró conseguir las vacunas necesarias, el 22,1% bajar la pobreza y generar un trabajo digno, el 16,5% bajar la inflación, el 4,9% reformar la justicia o el ministerio público fiscal, el 2,8% garantizar las clases, el 1,1% solucionar el problema de deuda, el 3,1% otra y el 1,3% no sabe.

Sobre la crisis económica

El sondeo preguntó además cómo considera que está la situación económica del país en comparación con un año atrás. El 3,5% respondió mucho mejor, el 7% mejor, el 15% igual, el 22,3% peor, el 50,7% mucho peor, el 1,5% no sabe no contesta. En total el 73% desaprueba la gestión. Proporcionalmente más mujeres, menores de 40 años y personas de nivel educativo alto tienen una visión más negativa.

Sobre qué sucederá estará en los próximos meses, el 5,4% respondió que la situación estará mucho mejor, el 12,2% mejor, 16,4% igual, 21,3% peor, 41,6% mucho peor, y 3,1% no sabe o no contesta. El 62.9% cree que la situación estará peor o mucho peor frente al 17,6% que cree que estará bien o igual que ahora.

“Un 78% de quienes creen que la situación del país actualmente está mejor también cree que la situación económica del país estará mejor en los próximos meses. Por el contrario, un 80.1% de quienes tienen una percepción negativa de la situación actual también la tienen de la situación futura”, indicó la muestra.

A pesar de la pandemia, la corrupción sigue liderando los temas que más preocupan a los argentinos. El 35,7% eligió a la corrupción como el principal problema del país en este momento, seguido por la inflación y suba de tarifas con 23,5%, la pobreza 10,9%, la desocupación 10,4%, la inseguridad 8,2%, las fallas en la educación pública 2,4% y el narcotráfico, 0,8%. El 4,1% no sabe/no contesta.