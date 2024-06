Seleccionan estudiantes de la UNCA para el programa de becas la Fundación YPF

Los estudiantes Camila Agostina Mercado, Milagros Soledad Barrionuevo y Luis Facundo Pérez, que en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA cursan la Licenciatura en Geología e Ingeniería Electrónica, respectivamente, fueron seleccionados para formar parte del Programa de Becas de Grado de la Fundación YPF.

Los jóvenes fueron recibidos por el decano, Ing. Carlos Savio, que estuvo acompañado por la secretaria Académica, Lic. Natalia Fernández y el director de Asuntos Estudiantiles, Tec. Abel Aragón. Cabe destacar que de los 36 estudiantes de la UNCA que fueron admitidos, los tres mencionados ingresaron en el marco de la convocatoria 2024 para nuevos becarios y becarias. La beca tiene una duración de doce meses con posibilidad de renovación. El programa está destinado a estudiantes de universidades públicas nacionales que cursan carreras de grado vinculadas al desarrollo energético y tecnológico del país.

El objetivo es apoyar la inclusión, favorecer la equidad de género, promover la permanencia y graduación y reconocer el rendimiento académico. En la convocatoria del presente año se registraron 3831 postulantes, de los cuales el 48% fueron mujeres. Son 125 becas, 77 para estudiantes ingresantes y 48 para estudiantes avanzados con el objetivo de suplir las bajas por graduación o no renovación.

Participaron universidades de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. La evaluación fue realizada por un comité de selección, conformado por representantes de la Fundación YPF y de YPF S.A. y representantes de mentores y becarios del programa.

Los 125 nuevos becarios, se suman a los 188 que lograron renovar en 2024: 58 becarios ingresantes de segundo año, 42 becarios avanzados de tercer año y 88 becarios avanzados que están entre cuarto y quinto año, discriminados en 187 mujeres (60%), 121 varones (39%) y 5 LGTBTIQ+ (1%). El 73% se concentra en geociencias, ingeniería en petróleo, electromecánica, electrónica y química.

Los requisitos para renovar son continuar estudiando una carrera y en una universidad aplicable, haber cursado y aprobado al menos la mitad de las materias con final o promoción, según plan de estudios.

No obstante, debido a las debilidades ocurridas en torno a las trayectorias académicas, producto de la no presencialidad y/o problemas de conectividad durante la pandemia, se flexibilizaron algunos requisitos considerando cada caso en particular para continuar acompañando a aquellos con situaciones más frágiles y que presenten al menos una materia cursada y aprobada.

Criterios de selección

Considera las condiciones socioeconómicas y la composición del hogar de los y las postulantes, como por ejemplo rango de ingresos en el hogar, cantidad de menores, cantidad y género del aportante, nivel educativo del PSH, distancia desde el hogar hasta la universidad, sistema de salud utilizado, situación habitacional, etc. Este criterio busca contribuir a garantizar condiciones igualitarias de acceso a la educación, permanencia y egreso de estudiantes con menores ingresos.

Género y diversidad: ponderación positiva en postulantes mujeres que estudian carreras cuya matrícula sea inferior al 40%. Esta variable busca aumentar la participación femenina y de diversidades en carreras en las que su representación es minoritaria.

Comunidades priorizadas: ponderación sobre postulantes que pertenecieran a comunidades originarias y/o presentaran una discapacidad. Disciplinas estratégicas: ponderación sobre postulantes que estudien carreras de mayor preponderancia en la industria del Oil & Gas y Situación académica: promedio del último año del secundario.