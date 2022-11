Semana de la diabetes: OSEP realiza testeos gratuitos en la Plaza 25 de Mayo

Desde este lunes y hasta el miércoles, tanto desde la Obra Social de los Empleados Públicos como desde el Ministerio de Salud, se estarán activando acciones en pos de concientizar sobre la diabetes. Esto por cuanto en esta fecha se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. En este contexto, OSEP ha instalado un puesto para a la detección y prevención de esta patología en la Plaza 25 de Mayo. Luego, siguiendo con las actividades que se programaron, esta misma acción se realizará en su Casa Central y luego en el CAPE.

En el stand ubicado en el principal paseo público, tanto los afiliados como el público en general podrán realizarse el test de medición de la glucemia y además van a recibir asesoramiento nutricional.

Sobre la incidencia de esta enfermedad, que no tiene datos recientes de cuántos catamarqueños la padecen, apuntó la nutricionista Ángela Biagi del programa Integral de Diabetes de Osep que el mayor inconveniente es la cantidad de personas que la tienen pero que aún no son conscientes de esto. “Estadísticamente se sabe que 4 de cada 10 personas son diabéticos pero no lo saben. Y a esto se debe sumar, que 1 de cada 10 argentinos la padecen. El único dato certero en el caso de Catamarca, es que 8.500 mil pacientes afectados al programa que tiene la obra social”.

Por esto y así lo marcó Biagi, el testeo que en este caso se está realizando en la Plaza 25 de Mayo, es de sumo valor, porque de esa forma se permite descubrir una enfermedad e inmediatamente comenzar a tomar medidas. “Es fundamental saber para poder evitar consecuencias, complicaciones y poder comenzar a tratar a tiempo”, señaló.

En tanto se sabe, que la cantidad de pacientes con diabetes se ha cuadriplicado en el país en los últimos treinta años y la cifra se mantiene en alza en los últimos años. “En el caso de nuestra provincia, cada vez tenemos más afiliados dentro del Programa de Diabetes”, acotó como referencia del impacto sanitario en Catamarca.

Programa Integral de la Diabetes



El Programa Integral de la Diabetes, a través del cual se brinda una cobertura integral sin cargo para afiliados diabéticos (infanto-juvenil, adulto y gestacional) con el objetivo de prevenir las complicaciones de la enfermedad.

Para empadronamiento y consultas sobre el programa enviar correo a la dirección [email protected] o visitar el link PROGRAMA INTEGRAL DE DIABETES | OSEP – Catamarca.