Semana del Estudiante: los chicos coparon El Rodeo en la previa de la primavera

El jueves es el Día del Estudiante y los chicos lo saben mejor que nadie. Por eso desde hace semanas que se preparan para esta fecha y este finde, aprovechando el calorcito de la previa de la llegada de la primavera, muchos ya se fueron a instalar en la villa veraniega que es sin duda, como reza la consigna de la comuna; es la capital de los estudiantes de la provincia. Liberados de todas las restricciones y con acceso libre, es decir que no deben justificar el permiso de sus padres o mayores, los jóvenes del Valle Central coparon en las últimas horas El Rodeo.

Muchos comenzaron a llegar este sábado y otros tanto hicieron lo propio este mismo domingo. Estos chicos y los que van a ir llegando en las próximas horas, se van a quedar hasta el mismo jueves, cuando celebren su día, En el camino quedan las faltas en las escuelas y colegios y en el medio, el consabido consumo de bebidas alcohólicas, que, aunque está prohibida su venta, esto históricamente nunca fue un impedimento para que igualmente los estudiantes secundarios, todos menores de edad, accedan a ellas.

Los mismos chicos confiesan y esto no es nuevo, que la idea es ir a “vivir la joda” y aunque se sabe que no pueden consumir alcohol en su deseo por pasarla bien se pisan y dicen: “es cuestión de saber enconder bien, para después poder pasarla bien”. Es por eso que, desde las carteras de Educación y Salud, se activan acciones para prevenir el consumo desmedido y otras actividades, para mostrar que la diversión a esa edad no solo pasa por las bebidas alcohólicas.

Los controles

En pos de lograr un festejo seguro, se implementó un completo operativo de seguridad que abarcará toda la provincia. Para el caso específico de acceso a la villa ambateña, en un primer momento se había indicado que nuevamente los progenitores y tutores debían concurrir a las comisarias a solicitar los formularios para otorgar los permisos pertinentes para que sus hijos puedan viajar a El Rodeo, pero luego se dio marcha atrás y se dejó sin efecto la medida.

Esto fue oportunamente confirmado por el director de Seguridad Vial, Comisario Raúl Silva, quien ratificó que "no es necesario que los padres autoricen a sus hijos para subir a El Rodeo. Los menores pueden circular libremente hacia la villa".

A pesar de la eliminación de la autorización, se están realizando diversos controles de seguridad. Uno de ellos está apostado en el puesto caminero de Las Rejas. Allí se está solicitando carnet de conducir, cédula verde del vehículo, que se cumpla con la cantidad ocupantes, y se controla el uso del cinturón de seguridad y el funcionamiento de las luces.