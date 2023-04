Semana Santa 2023: ¿Abren los bancos este jueves y viernes?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) explicó cómo funcionarán los bancos los días 6 y 7 de abril en el marco del fin de semana largo por Semana Santa 2023.

La celebración religiosa está acompañada por un fin de semana XXL que permite a muchas personas planear viajes, escapadas o paseos, ya que muchos no trabajan a pesar de que el jueves santo es "día no laborable" y solo el viernes santo es feriado.

¿Mañana abren los bancos argentina?

El BCRA indicó que tanto el 6 y 7 de abril figuran dentro de su calendario de feriados, por lo que no habrá atención bancaria, es decir que no abrirán sus puertas.

De todos modos, la autoridad monetaria informó que los canales electrónico como home banking, banca móvil y cajeros automáticos, "funcionarán como lo hacen habitualmente los días feriados".

Mediante estos canales, se pueden realizar diversas operaciones, como los pagos con transferencias que son "accesibles, eficientes, seguros y evitan el uso del efectivo".

Por otra parte, el Banco Central aclaró que lo mismo rige para el caso de las aplicaciones bancarias en celulares y las billeteras virtuales. "Las personas usuarias pueden leer cualquier código QR y realizar pagos con transferencia. Otras opciones de pago digitales son las tarjetas de débito y de crédito", destacó en un comunicado.

¿Jueves santo hay bancos?

No. A pesar de ser día no laborable y que la mayoría de los comercios estén abiertos, el jueves santo figura como feriado bancario, por lo tanto, no habrá atención en sucursales.

Feriados 2023: cuándo son

El BCRA destacó que los próximos feriados serán el lunes 1 de mayo, Día del Trabajador, el jueves 25 de Mayo, Día de la Revolución de Mayo y el viernes 26, que se suma como Feriado con fines turísticos. En ninguna de esas fechas habrá atención bancaria.