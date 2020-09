El 3 de septiembre se llevó a cabo, de manera virtual, el Seminario Manejo Integrado de la Plaga Moscas de la Fruta desde un Enfoque Agroecológico, organizado por el Centro Regional INTA Catamarca ? La Rioja en el marco de las Jornadas, Foros y Seminarios Tecnológicos 2020. Se contó con la participación de más de 150 personas provenientes de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Misiones, Entre Ríos, La Rioja, Catamarca, Mendoza, Jujuy, Salta y Córdoba.

La apertura del seminario estuvo a cargo del director del Centro Regional Catamarca-La Rioja, José Luis Riedel, quien remarcó la continuidad del Ciclo de Jornadas Regionales desde el año 2017 y con la realización del actual Ciclo que abarca 15 seminarios y un foro. Es por ello que resaltó el trabajo de los técnicos y equipos de la institución para llevarlos adelante. Además, hizo hincapié en "la contribución de estos eventos a los sistemas productivos de la región."

Sonia Aybar, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Catamarca, inicio la charla apuntando a "la importancia del manejo integrado que tiene como base conocer el agrosistema como el clima, fenología del cultivo, prácticas culturales, entre otros para identificar daños y el ciclo de vida de las plagas. Lo que se realizara a través de un monitoreo permanente de las plagas para evaluar el nivel de daño y plantear una estrategia de control de plagas. Para ello, es importante también conocer el ciclo de vida de la plaga mosca de los frutos". Luego se refirió a algunos mecanismos de control como trampas caseras, control mecánico cultural, control químico, etc.

Prosiguió, Pablo Schliserman del Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca (CITCA/CONICET-UNCA - LACBBI) quien presentó las líneas de trabajo dentro del CITCA. Con respecto a la mosca de la fruta destacó "las implicancias económicas que su presencia generan a la producción total del país, ocasionando pérdidas de un 20% aproximadamente. Por ello la importancia de controlar este plaga".

Explicó también que "para combatirlas el foco esta puesto en prácticas ecológicas, como el control biológico, señuelos y cebos, etc. Estas prácticas están motivadas por normas vigentes en los países importadores por ello se busca un manejo sustentable y para planificar el manejo es necesario considerar el entorno", agregó.

Cabe remarcar que la mosca de los frutos es considerada una de las plagas de mayor importancia económica para la producción frutihorticola de la Argentina, debido a los daños que produce en la fruta y a las mermas económicas asociadas. El daño indirecto, tal vez más grave por tratarse de una de las plagas cuarentenarias más importante a nivel mundial, ocasiona serios trastornos en el comercio internacional de frutos, debido a las severas restricciones impuestas por los países que no se ven afectados por esta plaga.

Desde el punto de vista técnico se consideraran varios aspectos fundamentales del Manejo Integral de Plagas (MIP), que su orientación tiene bases ecológicas, que en su implementación se utilizan dos o más componentes de manejo con un enfoque multilateral, que en la selección de los componentes, se priorizan los factores de mortalidad natural sobre el uso de plaguicidas y que son sistemas flexibles que cambian según las circunstancias climáticas, biológicas o económicas del cultivo.

Para acceder al seminario grabado ingresar al siguiente link : https://www.youtube.com/watch?v=nGjZJrRzymY