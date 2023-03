Ellos ya no se callan Sentada en la "Juan Chelemín": "Hasta que no veamos hechos concretos, no vamos a parar” Desde Educación les prometieron arreglos en los techos pero nada se concretó. Luego de la manifestación del viernes pasado "aparecieron 11 ventiladores", que los alumnos consideran son insuficientes porque solo cubren una parte de la realidad del establecimiento.