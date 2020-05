Si podemos mejorar algunas cosas, no se va a dar marcha atrás, dijo el ministro Martel

Lo vivido el fin de semana tras la habilitación de las salidas recreativas y deportivas, más la vista del centro en la jornada de ayer, despertó una variedad de comentarios en las redes sociales y serios replanteos desde las autoridades del COE. Al punto que, tal como lo anunciara el mismo comité de emergencia el mismo sábado, se plantee la posibilidad de volver para atrás con las habilitaciones. En función de esto, el ministro de Seguridad, Hernán Martel, evaluó lo sucedido y no dudó en señalar: “Vamos a analizar las nuevas actividades que abrimos para este finde y evaluar lo que sucedió”.

“Hemos observado que, por ahí, no se han cumplido de la manera en las que se han estipulado. Creemos que también obedece a que fue la apertura y que va a ir mejorando la conducta de las personas. De todas maneras, el día miércoles, lo vamos a evaluar entre todos los integrantes del COE”, reflexionó, primeramente, Martel.

En el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo, el funcionario apuntó a que una de las pautas con mayor incumplimiento y que generó el alerta del COE es el distanciamiento. En este sentido, comentó que hasta se registraron encuentros pos actividad recreativa, lo que estaba terminantemente prohibido. Martel llegó a reconocer que no solo los ciudadanos incumplieron, sino hasta algunos funcionarios, que hasta llegaron a subir a sus redes sociales esta situación. “Tenemos de esos casos”, confirmó.

Respecto al uso del barbijo, el ministro señaló: “Nosotros recorremos la Capital y el interior y, en muchos casos, no usan el barbijo. Eso también lo vemos en los controles”. En un tono algo molesto, lanzó: “Desde el control que podemos llegar a hacer, simplemente tenemos que recomendar. Pero no podemos andar detrás de cada persona subiéndole el barbijo o atándoselo. Separarlos para que estén a más de un metro para dialogar. Son conductas que tenemos que habituarlas y la responsabilidad pasa a ser de quienes deben cumplir, no solo de los que debemos controlar”.

Consultado sobre si efectivamente se volverá atrás en el aislamiento, Martel fue cauteloso y apuntó más a seguir revisando lo que se está haciendo. “Si podemos mejorar algunas cosas, no se va a dar marcha atrás”, dijo.



Las otras actividades



El ministro respondió sobre la posibilidad de que este miércoles se vuelva a charlar sobre la habilitación del sector gastronómico. En este sentido, comentó: “Nosotros somos cuidadosos y será cuestión del miércoles ver si habilitamos o no esta actividad”. El gremio, que nuclea a los gastronómicos, elevó ayer su protocolo para que la actividad pueda habilitarse.

En cuanto a los gimnasios, estos deberán esperar a que sea el Ministerio de Salud el que considere la factibilidad del regreso, pero no será sino hasta el miércoles que todo esto se debatirá.

A esto se debe sumar la posibilidad de generar espacios de reunión a pequeños grupos familiares, tal es el pedido que sonó también la jornada de ayer, por cuanto esta posibilidad se habilitó en las provincias de San Luis y La Pampa. Sobre este particular, Martel fue mucho más cauto y dejó la resolución para el COE, no sabiendo especificar si se tratará este miércoles o la otra semana. Todo está sujeto al avance de la cuarentena.