Sidca reclama que Eduación convoque a la intersindical docente por la vuelta a clases

El secretario General del Sidca, Sergio Guillamondegui habló tras el anuncio del Gobierno que el 8 de marzo comenzarían las clases y reclamó que aún no fueron convocados por el ministerio de Educación de la provincia.

“Todavía no fuimos convocados a los fines que se nos informe como sería el retorno a clases y sobre todo lo que nos preocupa a la docencia y a los gremios que integramos la intersindical es saber bajo que protocolos vamos a regresar”, aseveró.

En ese contexto, el referente gremial dijo que solo hubo anuncio y pidió que se trabaje de inmediato a fin de garantizar tanto a los docentes como a los alumnos cuales serán las medidas de seguridad sanitaria que aplicará para la vuelta a las aulas.

También puso el foco en el llamado a asambleas docentes que en principio la provincia las realizaría de forma virtual, en este sentido Sergio Guillamondegui pidió que se den a conocer los proyectos a fin de conocer los alcance de los mismos y la factibilidad de esta nueva modalidad buscando que o se perjudique a los trabajadores de la educación catamarqueña.

“Si hay una eventual vuelta a clases tiene que ser con la seguridad que los trabajadores estén protegidos y estén dadas las condiciones sanitarias. Hasta el momento no tenemos información que esas condiciones estén dadas. De manera oficial no fuimos convocados a la paritaria no solo salarial, sino una paritaria pedagógica que tiene que tener una continuidad, el gobierno tiene que convocar a los gremios para conocer los detalles de las asambleas”, expresó.

Por último, el titular del Sidca señaló que la comunidad educativa entiende que la vuelta a clases podría ser bajo el sistema dual (presencial ? virtualidad) pero resta conocer detalles del retorno a las aulas, el sistema educativo que se viene va ser totalmente distinto al que venimos acostumbrados afirmó.