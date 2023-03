Sigue la polémica: ahora alumnos del Fasta denuncian deficiencias en el edificio del colegio

Luego que los estudiantes de la Escuela Secundaria “Jorge Newbery” protestaran con corte de calle frente al establecimiento escolar, denunciando de esta manera las malas condiciones del edificio y la carencia de bienes como ventiladores y bancos, ahora, a una cuadra de distancia, son los chicos del Colegio Fasta los que plantean situaciones similares.

Las deficiencias edilicias no son privativas de las escuelas públicas, sino que son una realidad en los establecimientos privados, sean confesionales o no. El hecho que desató el nuevo reclamo, que por ahora se viraliza por las redes sociales, comenzó con un video donde se ve claramente como se desprende parte del techo de un aula sobre un pupitre ocupado por un estudiante. El navegador no soporta este contenido.

A este se suma, si la imagen anterior no es contudente, otras que también se viralizaron y que son un alerta. En esta línea, la denuncia también apunta a la falta de ventiladores, acusando que “en los cursos no se soporta el calor” y luego a esto suman que “las instalaciones están viejas y necesitan reparaciones, como también los baños. Los chicos no pueden entrar debido a las pérdidas de agua y el mal olor”.

Los alumnos aseguran que los baños, tanto el de varones como el de mujeres, no cuenta con puertas adecudas o seguras, y como si esto fuera poco, tampoco tendrían agua.

La sumatoria de quejas cierra con la alusión al pago de la cuota y el valor de la misma. "Se paga una cuota mensual de $4.700 y cuando tratamos de hablar sobre estas cosas, nos dicen que no tenemos derecho a reclamar nada. Todas las aulas de directivos tienen aire acondicionado y a nosotros ni siquiera nos quieren poner un ventilador", marcan desde las redes sociales.