Sin acuerdo: UTA ratificó el paro por 48 horas y en Catamarca se aplicará en el servicio urbano

Tras el fin de semana extralargo por los feriados, este miércoles la Unión Tranviarios Automotor y las cámaras que agrupan a las empresas de colectivos a nivel nacional se reunieron en el Ministerio de Trabajo de la Nación para intentar destrabar las negociaciones paritarias.

Luego de una larga reunión, no se llegó a un acuerdo, y por eso la UTA ratificó el paro nacional por 48 horas a partir de la medianoche de este miércoles, por lo que los colectivos no funcionarían durante jueves y viernes. La medida complica nuevamente al interior provincial, y en el caso particular, a Catamarca. Esto por cuanto nuestra provincia no arregló de manera particular, como sí hicieron otras jurisdicciones como Salta, Chaco, San Juan, Córdoba y Mendoza, quienes pusieron los fondos para destrabar el conflicto y evitar más complicaciones a los usuarios.

Desde la seccional local, que dirige Juan Vergara, aclararon que al igual que en la medida de fuerza pasada, esta solo va a afectar el servicio urbano,

En tanto, desde la entidad a nivel nacional y mediante comunicado, indicaron que la medida de fuerza además va a sumar movilizaciones y apuntaron que, a pesar de estar con una medida de acción directa, van a asistir a la audiencia convocada por la cartera de Trabajo de la Nación para este mismo jueves a las 15 horas, por cuanto se sigue “en la búsqueda de la solucion salarial que se niega a las trabajadoras y trabajadores”.

El gremio luego refiere “exhortamos a los responsables del Transporte, las empresas, las Provincias y el Estado Nacional, que se hagan cargo del perjuicio que la negativa a acordar salarios en el interior del país generará hacia los usuarios de nuestros servicios y a la paz social”.

El conflicto

Las infructuosas negociaciones se dan en el marco de tensas semanas en las que los trabajadores se enfrentan a las cámaras por la exigencia de correcciones salariales en línea con la inflación, la cual ya suma un 114% interanual.

Tras la doble extensión de la conciliación obligatoria del conflicto dispuesta por el Ministerio de Trabajo, lo que frenó las medidas gremiales por más de un mes, la reunión de este miércoles quedó en la nada y de esta manera los trabajadores siguen sin lograr este aumento y los pasajeros, otra vez quedan en el medio.

Desde la Unión Tranviarios Automotor a cargo de Roberto Fernández a nivel nacional critican a las empresas la "precarización de las condiciones laborales" y la "reducción de las fuentes de trabajo". En este sentido, piden mejoras salariales en línea con la inflación y remarcan que la demora en acordar implica una "reducción de sueldos".

¿Qué dicen las empresas de colectivos?

Ante a los pedidos sindicales de "recomposición salarial urgente", las cámaras empresarias de transporte automotor aseguraron que para mejorar las condiciones necesitan mayores subsidios estatales. Según estiman desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), para conceder la mejora reclamada necesitan un ingreso de 6.216 millones de pesos extra por mes.

Este monto implicaría "unos 25 pesos por viaje" que deberían sumarse a la tarifa o compensarse con subsidios, ya que cada actualización en el precio del boleto desde marzo de 2023 fue descontada de las transferencias del Estado a las empresas.

Además, las firmas transportistas reprochan a las autoridades nacionales que por la quita de subsidios no es posible cumplir con la renovación de parque automotor para "garantizar la seguridad de los viajes".