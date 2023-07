Sin dengue pero con más Covid: se detectaron 43 nuevos positivos

Por segunda semana consecutiva, la provincia no registra casos de dengue, según lo informado por la Dirección Provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud. Por lo tanto el total de casos confirmados durante el presente año se mantiene en 1014.

Con estos datos se ratifica que el serotipo identificado en el total de los casos confirmados a la fecha correspondieron al DEN-2, a excepción de cinco casos detectados del serotipo DEN-1: uno perteneciente al departamento Valle Viejo, con antecedente de viaje a Paraguay. Cuatro pertenecientes a Capital, del cual uno cuenta con antecedente de viaje a Buenos Aires. El último caso detectado reside en Valle Viejo y presenta antecedente de viaje a Misiones.

El último caso aportado por Salud sostiene que el rango de edad de las personas afectadas es de 1 a 91 años, con una media de 37 años.

Más Covid

Lo que sí se registra y mantiene un incremento, son los casos de Covid, que luego de los 31 casos de la semana anterior, oficialmente se confirma la existencia de 43 nuevos contagios. De esta manera el incremento, aunque leve en comparación a otros momentos de la pandemia, no deja de ser sustancial.

Las mismas autoridades indican que se está dando “un franco aumento” pero seguidamente se apuran en marcar que los números no son alarmantes y que ni se comparan con un brote. No obstante esto, no pueden dejar de mencionar que “en las últimas tres semanas venimos duplicando la cantidad de casos, lo que es lógico si pensamos que estamos en época de circulación de virus circulatorios y por ende todos los virus respiratorios, aumentan, incluyendo el del Covid".

Ante esto, son dos las recomendaciones, reforzar los cuidados personales y completar los esquemas de vacunación.