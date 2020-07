Sin paro de colectivos, al menos hasta la próxima semana, según la UTA

UTA mantiene a nivel nacional un serio y prolongado conflicto, originado siempre por la falta de pago de los salarios y el aguinaldo. Las provincias donde más grave es la situación forzaron ayer una reunión con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte y a ellos se sumaron la FATAP y UTA nacional, con sus distintas delegaciones. Tras el encuentro, el paro que estaba previsto para hoy viernes quedó en suspenso. La determinación se dio luego de que una de las partes solicitara pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes venidero.

Desde la seccional Catamarca-La Rioja se informó que se llegó a un acuerdo y que fue por pedido del Ministerio de Trabajo de la Nación, que la reunión continuará el lunes, donde se seguirá analizando específicamente la situación de cada provincia. “Por el momento, no se realizará medidas de fuerza y, en los próximos días, el servicio funcionará de manera normal, con horarios reducidos”, se apuntó desde el gremio local.

A nivel país

El eje del conflicto sigue siendo el giro de fondos desde Transporte a las provincias. Se prevé que Nación culmine los trámites pertinentes para que el Ministerio de Economía gire los fondos, para que estos lleguen al interior del país. Se debe aclarar que las deudas del mes de junio y aguinaldo corresponde a las vecinas provincias y no es este el caso de Catamarca, donde la semana anterior este pago fue cancelado.



Alerta

El anuncio de la posible medida de fuerza, la que eventualmente podría llevarse a cabo si el pago no se concreta en las provincias con atraso de salarios, sería en solidaridad con los trabajadores del resto del país. Así se anunció desde el gremio.