Sin respuesta: padres vuelven a tomar la Escuela Secundaria n° 45 en Huillapima

El conflicto, en el final del ciclo lectivo, no sorprende. En las últimas semanas se ha evidenciado la falta de paciencia de los padres y alumnos que aún no recibieron las netbooks que corresponden al programa “Sigamos Conectados”. Desde la cartera educativa indicaron que durante la jornada de hoy se va a hacer efectiva la entrega en establecimientos de Valle Viejo, uno de los cuales este lunes mismo estuvo reclamando con corte de calle la no entrega.

A pesar de esta buena noticia, el humor en Capayán no es el mejor. Más precisamente en Huillapima, donde ante la falta de respuesta, y tal como lo habían anunciado, nuevamente los padres de los alumnos de la Escuela Secundaria n° 45 “Presidente Domingo Faustino Sarmiento” decidieron la toma del establecimiento. La medida genera inconvenientes en el último tramo del dictado de clases, en el caso puntual de los alumnos que están completando contenidos para definir la aprobación de materias.

Este miércoles, uno de los alumnos qie promueven esta protesta, habia indicado que desde que cursan primer año que reclaman las compus y ahora, a poco de terminar su trayecto escolar, siguen sin tener posibilidad de los que ellos dicen es “un derecho”.

NOTICIA EN DESARROLLO