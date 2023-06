Sin solución en el JIN n° 28 de Concepción: los padres amenazan con sacar a sus hijos

"Tenemos peligro de derrumbe y de electrocución por la humedad que hay" habían dicho los padres de los niños que asisten al Jardín de Infantes n° 28 "Prof. Lautaro Aguirre" de Concepción, Capayán, hace dos semanas y de esta manera comenzaban a describir una grave cuadro de situación sobre el estado del edificio. Tras la toma y protesta de los tutores se generó la promesa de obras pero en vista que esto no se cumplió, este miércoles otra vez se activó el reclamo.

El malestar ante este incumplimiento es grande al punto que existe la posibilidad que se tome la decisión de cambiar a los niños a la escuela de la localidad de San Pablo, lo que generaría un vacío en la localidad educativa de Concepción. Así lo dejó saber una de las madres que protagonizó la protesta al indicar que hasta el mediodía ninguna autoridad se había hecho presente. "Si no tenemos una solución, nosotros vamos a llevar a todos los chicos hasta San Pablo. Si no hay solución acá, los niños no pueden estar perdiendo tantos días de clases", sentenciaron.

La protesta de esta jornada nuevamente fue la toma del edificio escolar para de esta manera presionar por el inicio de las obras prometidas. "Todo sigue en las mismas condiciones y nadie vino a hacerse cargo", señalaron con malestar.

El edificio

El Jardín de Infantes de Concepción ya había sido visitado para levantar informe sobre las obras de refacción que necesita, pero desde la comunidad educativa señalaron que a pesar de ello, llevan esperando demasiado tiempo, aproximadamente tres años y está a la vista que no han tenido aún solución.

El edificio no cuenta con agua, la humedad genera que el revoque de las paredes caiga, alertando de un posible derrumbe, un escenario extremadamente peligroso tanto para docentes como para los pequeños que concurren al lugar.

Los padres de los niños que concurren al Jardín, en vista de este grave cuadro, a través de una nota, exigieron que se de una solución urgente sino, tomarán otras medidas. La misma fue presentada a la Directora de Educación Inicial Nancy Díaz, y aguardan una respuesta.