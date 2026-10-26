¿Sol o nublado?: Así va a estar el clima en Catamarca

Catamarca tendrá un lunes, en la semana en la que se despide el mes de octubre, con marcada presencia de nubosidad de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 23 grados, mientras que la probabilidad de precipitaciones serán nulas, luego de un fin de semana marcado por la inestabilidad.

El panorama previsto muestra diferencias en las condiciones del cielo entre las primeras horas y el resto de la jornada. De hecho el día estará parcialmente nublado, mientras que desde la mañana y hasta la noche predominará un cielo mayormente nublado.

Cómo estará durante la mañana

El lunes comenzó en la madrugada con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 12 grados. Con el avance de las horas, las condiciones cambiarán hacia un cielo mayormente nublado. Para la mañana se pronostica una temperatura de 11 grados.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el Norte, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. A estas condiciones se sumarán ráfagas de entre 42 y 50 km/h, un factor destacado por el SMN para buena parte de la provincia.

Una tarde con 23 grados

Para la tarde, se anticipa una temperatura máxima de 23 grados, que constituirá el registro más elevado de la jornada. El cielo permanecerá mayormente nublado.

El viento rotará al Noreste y mantendrá velocidades de la hora anterior, al igual que la intensidad de las ráfagas. De esta manera, la tarde combinará la temperatura más cálida del día con condiciones de nubosidad y viento sostenido.

Qué se espera para la noche

Durante la noche, se mantendrá la nubosidad. El termómetro marcará 19 grados, por debajo de la máxima de la tarde, aunque superior a los valores establecidos para la madrugada y la mañana. El viento seguirá presente desde la misma dirección e idéntica intensidad y presencia de ráfagas.

En síntesis, Catamarca tendrá un lunes con cielo mayormente nublado durante casi toda la jornada, una temperatura máxima de 23 grados y sin chances de precipitaciones, las que sí regresarán en el transcurso de la semana.