Solicitan donantes voluntarios de sangre para una paciente de la Sala 32

El Sanatorio Junín hace un llamado a la solidaridad de la comunidad para colaborar con la donación de sangre en el Servicio de Hemoterapia e Inmunohematología. El objetivo es brindar apoyo a la paciente Gonzalez Morie, quien se encuentra en la Sala 32 y requiere transfusiones sanguíneas.

Se necesitan 3 donantes voluntarios para completar las transfusiones necesarias.

Para aquellos interesados en donar, es importante cumplir con las siguientes condiciones: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kg, gozar de buena salud y no haber donado sangre en los últimos 2 meses. Además, se requiere no padecer alergia a medicamentos, no haber padecido enfermedades como hepatitis o chagas y, en caso de tener tatuajes, estos deben tener más de un año de realizado.

Las mujeres donantes no deben estar embarazadas ni en período de lactancia, no haber consumido alcohol en las últimas 24 horas ni fumar 2 horas antes de la donación. No es necesario presentarse en ayunas, se permite ingerir frutas, mate, café, té con azúcar y galletas de agua, mientras que se debe evitar alimentos grasos como facturas, pan de grasa, lácteos, etc.

Los donantes voluntarios deben presentarse en el Servicio de Hemoterapia, ubicado en el 1° piso ala oeste, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 9 de la mañana, con su DNI. Se solicita coordinar el turno a través de Wlotsopp y contactar al Dr. Bepre al número 3834534926.