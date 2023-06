"Son hombres armados con palos y cadenas": preocupación por la toma de la casa de retiro

El insólito y lamentable hecho que tiene como víctima a la comunidad religiosa y educativa del Colegio Santa Rosa de Lima y Cristo Rey, desvela a todos los vecinos de El Rodeo por las graves consecuencias de esta usurpación. Mientras las autoridades de la congregación remiten presencia en Fiscalía n° 7 para ampliar la denuncia, dieron a conocer otros datos sobre las personas que ingresaron de manera violenta en la casa de Retiros Espirituales San José, propiedad de la institución.

Las autoridades del colegio han hecho público lo que está viviendo, y además de apelar a la justicia y a la solidaridad, reclaman celeridad para poder recuperar lo que les pertenece legalmente. De hecho, la Hna. Evangelina, quien es representante legal de la congrecación en la provincia expresó su preocupación por esta intrusión y el perjuicio que supone para toda la comunidad educativa de Pachequina, recordando que la casa es utilizada para actividades espirituales de alumnos y docentes, por lo que su usurpación afecta directamente las actividades y la convivencia en el colegio.

La religiosa al comentar sobre las personas que ingresaron, describió que los mismos "están armandos con palos y cadenas y que por dichos de los vecinos,, parece ser que el grupo tiene gente que va rotando", apuntó agregando desconcierto al hecho se vive desde hace tres días. Tras indicar que la casa no solo es legalmente propiedad desde hace años sino que está en uso permanente, comentó que el desagradable hecho se desencadenó en minutos y deslizó "no entendemos porqué no se actuó rápido".

En diálogo con Radio Valle Viejo, la Hna, Evangelina contó que todo se suscitó cuando "el señor de mantenimiento estaba trabajando den el lugar y se retiró para comprar pan y cuando volvió la gente ya estaba adentro. Habían violentado la puerta y ahora están ahí como si fueran los dueños y señores". Y agregó; "según los vecinos, se van turnando en la usurpación, Entra un grupo y sale otro. Y me contaron que en la noche del lunes, ya había diez hombres armados con palos y cadenas preparados para atacar o defenderse. Es decir que es gente peligrosa. No es gente necesitada".

Esta información, que le fue remitida en las últimas horas a la religiosa y apoderada legal, está siendo presentada a la justicia, para de esta manera tratar no solo de sumar más datos, sino procurar celeridad en la recuperación de la casa de retiros.

En el mientras tanto, los docentes del colegio han viralizado un flyer en el que convocan a la comunidad a un acto de solidaridad y apoyo. Bajo el lema "Todos somos Pachequinos".