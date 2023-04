Suba de casos de dengue: se reportaron 126 positivos y Salud reconoce la existencia de una "zona roja"

El aumento de casos es sustancial, aunque ciertamente no se replican los números que en las vecinas provincias se vienen dando semana a semana. No obstante, esto, es importante el salto de 31 contagios de dengue reportados la semana anterior a 126 informados este lunes por la Dirección Provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud para toda la provincia. El impacto comienza a darse en departamentos que hasta el momento no habían registrado contagios, sin mencionar la suba constante que se da en las jurisdicciones del Este catamatqueño.

Esto se confirma con el detalle que marca que, en la última semana, se han encontrado casos en Ambato (1), Ancasti (2), Capital (33), Fraay Mamerto Esquiú (1), La Paz (64), Santa María (6), Santa Rosa (8), Tinogasta (1) y Valle Viejo (10).El reporte no especifíca en cada caso cuáles son autóctonos o importados, solo se señala que del total 30 corresponde a la primera condición, 49 a los positivos locales y, se apuntan 47 que se encuentran en investigación.

El dato que no deja de ser preocupante es el del serotipo. Sobre el total de casos nuevos se ha confirmado la presencia del DEN-2, salvo dos casos con serotipo DEN-1. Lo siguiente que sí se apunta desde Salud es que el rango de edad de las personas afectadas es de 6 a 91 años, con una media de 37 años.

Zona roja: Icaño y Recreo

El cuadro de situación es preocupante. Tras informar la cantidad de casos, el Ministerio de Salud pidió a la población “extremar” la prevención. Y a eso se suma que el Consejo Federal de Salud estuvo reunido analizando el avance de la enfermedad en todo el país. Así lo confirmó la ministra de Salud, Dra. Manuela Ávila, quien a pesar de los números informados indicó que la situación de la provincia no se puede comparar con la de las jurisdicciones vecinas. “Estamos trabajando y controlando los casos. No debemos descuidarnos y sí debemos seguir con los trabajos intersectoriales”, señaló la funcionaria en declaraciones a Radio Valle Viejo.

En este cuadro de situación, sí reconoció la existencia de “una zona roja” pero evitó confirmar que en esa área ya se dé la transmisión comunitaria, tal como lo afirma un informe del Ministerio de Salud de la Nación. “La zona de muchos casos o zona roja es el departamento La Paz, principalmente en Icaño y Recreo, que son justamente las ciudades lindantes con Frías ”, confirmó.

Ahora bien, de momento y ante la falta de una vacuna, la única herramienta para combatir el dengue es la prevención. Esa fue la conclusión a la que se arribó en el COFESA y ratificada por Ávila. “Nosotros desde el equipo de Salud seguimos trabajando desde la vigilancia y en los casos que detectamos el positivo, inmediatamente activamos el bloqueo”, dijo.

La ministra apuntó luego, en cuanto a la fumigación, que por estos días y en vista a la presencia de casos, es lo más reclamado por los vecinos, que esta “solo elimina el 30 % del vector adulto y que no es la solución, sino que es solo una medida cuando se tiene decretado el caso”. Ante esto Ávila remarcó que lo único que evita la reproducción de aedes aegypti es la eliminación de los reservorios de agua, tanto dentro como fuera de las viviendas.