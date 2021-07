Suben a 20 los contagiados de la variante Delta en Córdoba

Córdoba registraba este sábado veinte casos positivos de la variante Delta de coronavirus y más de 800 personas aisladas preventivamente por ser contactos de contactos estrechos de contagiados, mientras continúan los relevamientos y testeos focalizados en la comunidad educativa y en el entorno intrafamiliar de los portadores del virus, informaron desde el Ministerio de Salud local.



Asimismo son cinco los detenidos e imputados como los presuntos responsables de originar el brote.



Se trata de un viajero peruano que ingresó a mediados de julio al país y otro ciudadano peruano que mantuvo contacto estrecho con el positivo, a los que se suman tres argentinos que no cumplieron con el aislamiento ni las nomas sanitarias para evitar la propagación del virus, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).



La directora de Epidemiología de la provincia, Laura López, manifestó a los medios locales que son 20 los casos positivos, todos residentes en la ciudad de Córdoba, y más de 800 las personas aisladas.

Desde Casa de Gobierno detallaron que este sábado continúan los operativos de detección de la variante Delta, mientras se esperan resultados, y que en la jornada del viernes se realizaron tres operativos con 318 estudios realizados, de los cuales 123 corresponden a PCR y 195 a test de detección de antígenos.



Entre este sábado y domingo se conocerán los resultados de más de medio millar de testeos, que incluyen a burbujas escolares en cinco escuelas de la capital local, además de tareas de sanitización de los establecimientos.



La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se refirió este sábado a los casos de la variante Delta notificados en el país y planteó la necesidad de que las provincias realicen los controles: “Estamos con controles en Ezeiza, pero es importante el trabajo coordinado con las distintas provincias y municipios", remarcó.



"Hay que ser realista, es imposible que el Estado nacional controle si en cada provincia no hay un apoyo, necesitamos trabajar esto en conjunto y también con la sociedad", instó la funcionaria.



En declaraciones formuladas a Radio 10, Vizzotti aseveró que “hay que poner en valor todo lo que hemos podido demorar" el arribo de la variante Delta al país, pero “sino se entiende la importancia de las recomendaciones es muy difícil".

Asimismo afirmó que “de ninguna manera tenemos una circulación predominante" de esta variable y pidió “seguir retrasando que esto suceda fortaleciendo los cuidados no solo en Córdoba, Salta y ciudad de Buenos Aires, sino en todos lados".



Un hombre de 62 años, de nacionalidad peruana, fue el portador del virus a la provincia mediterránea, quien el 19 de julio arribó al Aeroparque Jorge Newbery proveniente de Lima (Perú) con test negativo.



Dos días después se realizó el control, seguimiento telefónico y se programó el testeo correspondiente al séptimo día, y el 26 de julio, en Córdoba, se realizó el test para el alta y el resultado fue positivo, informó el Gobierno provincial.



El peruano que viajó desde ese país “violó las normas de restricción” por no cumplir el aislamiento y el otro ciudadano por ser “contacto directo de éste y porque tampoco respetó las restricciones”, sostiene el sumario de la causa judicial tras la denuncia del Gobierno local.



En tanto sobre los tres argentinos “se constató que no guardaron aislamiento a pesar de saber que tenían coronavirus con la variante Delta y abrieron sus comercios atendiendo a clientes”, detalla el informe del MPF.



El brote de coronavirus hasta el momento se dio en un núcleo intrafamiliar y los aislados son personas mayores y menores con contactos de contactos estrechos con el viajero que, según se informó, se encuentra en buen estado de salud al igual que los positivos, y que en ninguno de los casos requieren, por ahora, hospitalización.