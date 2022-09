Subsidio a la energía: oficina móvil del ENRE recorre el interior

En el marco de la política de segmentación tarifaria ejecutada por el Gobierno Nacional, el Ente Regulador de Catamarca ha puesto en marcha una oficina móvil que recorrerá el interior provincial con el propósito ayudar a los pobladores a inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

El objetivo del programa, así lo indicaron, es llegar a las localidades donde los sistemas de comunicación son precarios, y así poder asistir a los usuarios que aún no se inscribieron, a que puedan hacerlo y no perder el beneficio que hoy reciben en sus hogares. En el caso de que la localidad no cuente con servicio de Internet o el mismo sea deficiente, se tomarán los datos necesarios de los interesados para luego realizar el procedimiento de acceso al RASE.

Con el fin de coordinar el programa, el integrante del Directorio Dr. Roberto Perrotta mantuvo una reunión de trabajo con los directores de las diferentes áreas para definir de detalles de la implementación y avanzar en un diagrama del recorrido.

Es importante que los interesados, al momento de realizar el trámite, tengan a mano la siguiente documentación:

*El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red.

*El último ejemplar del DNI.

*El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

*Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

*Una dirección de correo electrónico.

*Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el ReNaCOM, tené a mano el número de registro.