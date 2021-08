Suspenden las clases presenciales en una localidad del interior por un brote de Covid-19

Luego de los contagios a estudiantes de la secundaria y primaria de Los Varela, quienes fueron aislados por el Área Programática N°2 de manera preventivamente, ahora se repite la situación pero en la localidad de Colpes.

El nuevo brote de coronavirus en la localidad pomanista, provocó que el Ministerio de Educación determine la suspensión de clases presenciales en toda la jurisdicción de Saujil. Aleatoriamente se tomarán otras medidas complementarias para reducir la circulación de personas, y por lo tanto, del virus. La suspensión se extenderá por siete días, según lo comunicado.

Sobre el particular se refirió la titular de la cartera de Educación, Andrea Centurión, quien señaló que para definir esto estuvo en contacto con el intendente Lucas Carrazana. Y agregó “estuvimos en diálogo con el equipo de Salud local y de la provincia, y la conclusión sanitaria era que resulta necesario cerrar estos siete días para contener este brote que hubo en Colpes.”

En este punto la ministra no pudo evitar relacionar este caso con el de Los Varela y la suspensión previa en Santa María y Pomán e indicó: “Esto es como cuando al inicio de las clases no se pudo iniciar en Santa María y Pomán. Ahora es solo en la jurisdicción de Saujil y se está evaluando constantemente los lugares donde las condiciones sanitarias requieran esta no presencialidad en las aulas para evitar la circulación. Se consensua con Salud y se va tomando estas determinaciones”.

Centurión aseguró que se siguen evaluando los casos que se suceden, marcando que los mismos son inevitables. Por ello es que está previsto desde ahora que todos los fines de semana las supervisoras de zona refieran un conteo de casos, para de esta manera ir generando las acciones preventivas.

Vacunación

La funcionaria también se refirió a los avances de la vacunación en la población docente y no docente de toda la provincia y subrayó que el 87 por ciento esta vacunada, a la vez que hizo hincapié que "también el 13 por ciento ha decidido no vacunarse".

Este brote se suma a los casos positivos de coronavirus que, desde que volvieron las clases presenciales, se conocieron en las escuelas catamarqueñas, aunque en no todos los casos fue necesario suspender las clases sino que se procedió a aislar a las "burbujas" que estaban comprometidas..