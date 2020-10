SUTECA se expresó en contra de regresar a clases presenciales por la pandemia

El secretario general de SUTECA, Juan Godoy, en declaraciones radiales, habló sobre la posibilidad de retomar las clases presenciales, luego de las declaraciones del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, sobre una eventual vuelta a las aulas.

“Trotta desconoce las realidades de las distintas regiones. Lo que están haciendo es a las apuradas, como para decir que hubo un ciclo lectivo. Es una declaración política más que pedagógica”, disparó Godoy.

Al tiempo, que agregó: “Para mí sería un error desde el punto de vista sanitario. En nuestra provincia, hemos sido apartados de cualquier aporte pedagógico, no creo que se nos consulte sobre la posibilidad de regresar a clases. La reunión de ministros provinciales será de obediencia debida”.



IES

Con respecto al traspaso de los IES, el sindicalista dijo que se trata de una decisión política inconsulta y que nada se puede hacer al respecto.

“Sobre el traspaso de los IES, estamos tratando sobre una decisión tomada. Son cambios que ya están planteados desde lo económico por parte de esta gestión”, sostuvo al referirse a la situación actual que atraviesan los Institutos de Estudios Superiores.



Directora

Finalmente, el referente gremial disparó contra la directora de Nivel Secundario Patricia Álvarez, quien dijo que el 52 % de los estudiantes no participa de la educación virtual. “La directora de Nivel Secundario debería renunciar si solo se limita a decir que la mayoría de los chicos no logran seguir las clases de manera virtual”, añadió Godoy.