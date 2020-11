Suteca volvió a cuestionar los nombramientos que viene realizando Educación

El secretario General de Suteca, Juan Godoy, volvió a cuestionar al Ministerio de Educación de la provincia por las supuestas irregularidades en los nombramientos docentes.

Godoy dijo que los gremios docentes siempre denunciaron estas irregularidades y que nunca se avanzó en una investigación al respecto.

El sindicalista también cargó contra el TC (Tribunal de Cuentas) y aseguró que hace la “vista gorda” y no avanza en el análisis de las denuncias que se presentan.

“A través del tiempo, los gremios docentes hemos venido denunciando estas maniobras irregulares por los nombramientos en educación, como una forma de pagar favores políticos. Cuántas veces nos dijeron que no había dinero para aumentos”, manifestó Godoy, en diálogo con Radio República.

En ese marco, el referente gremial expresó: “El Tribunal de Cuentas parece que recién toma intervención cuando las irregularidades se hacen públicas. Más que poner el ojo en los nombramientos, hay que reparar en la corrupción política. Y como vienen ocurriendo desde hace varios años, nadie ve nada o no quieren ver”, concluyó.