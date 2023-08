Tablets gratis para los Jubilados: conocé todos los detalles

Desde el Ente Nacional de Comunicaciones ( Enacom) entregan tablets gratis a los jubilados mediante el programa Conectando con Vos, que avanza con esta iniciativa para reducir la brecha digital entre los sectores más vulnerales.

Tablets gratis para jubilados en agosto de 2023: quiénes pueden recibirlas y cuándo

Cabe tener en cuenta que esta iniciativa seguirá vigente hasta abril de 2025 y distribuirá un total de 140.000 tablets en el transcurso de dos años (una cantidad que puede extenderse hasta un 35% más).

No obstante, para recibir una tablet es necesario tener ingresos que no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), es decir, un total de $225.000. Además, hay que saber que no existe un formulario de inscripción virtual o presencial, sino que los dispositivos se distribuyen en conjunto con los gobiernos provinciales y municipales, así como con empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Quiénes pueden recibir una tablet gratis