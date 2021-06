Taller sobre Datos Geoespaciales en Áreas Protegidas

A principios del mes de junio se realizó el Taller de Actualización y Homogenización de las Coberturas Geoespaciales de Áreas Protegidas de la Argentina, organizado por el Proyecto GEF “Corredores Rurales y Biodiversidad” que ejecuta la Unidad Coordinadora de Ejecución de Proyecto con Financiamiento Externo (UCEFE) de la Administración de Parques Nacionales en el marco de las actividades de apoyo al Fortalecimiento del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP). Del mismo participaron técnicos de la Dirección Provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo del Ing. Amb. Ricardo Robador

El objetivo fue promover la actualización y la integración de las capas geográficas de áreas protegidas provinciales, municipales, privadas, nacionales e internacionales del país, mediante acuerdos de trabajo que fijen criterios para minimizar inconsistencias espaciales. El curso fue dictado por el coordinador General del Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) de la APN, Leónidas Lizárraga, y estuvo dirigido, principalmente, a los técnicos de los sistemas de áreas protegidas del SiFAP que realizan tareas de gestión de información y elaboración de mapas. Participaron 50 agentes provinciales, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Administración de Parques Nacionales.

Durante las tres jornadas de trabajo, se trabajó en promover la actualización y la integración de las capas geográficas de áreas protegidas provinciales, municipales, privadas, nacionales e internacionales de Argentina en el marco del SiFAP, mediante acuerdos de trabajo que fijen criterios para minimizar inconsistencias espaciales. También se dieron a conocer y analizaron la estructura de diferentes bases de datos; proyectos a nivel nacional: SiFAP, SIB y catálogo de datos de IDERA; se discutieron los criterios a tener en cuenta para elaborar capas geográficas de áreas protegidas en todo el territorio nacional, y finalmente, se trabajó con QGIS 3.16, con casos de análisis de casos puntuales y mediante la corrección de inconsistencias mediante procesamiento espacial.

La digitalización de las capas geográficas no es fácil, ya que muchos factores dificultan el trabajo: falta de límites claros en los instrumentos de creación, falta de mensuras y diversas fuentes de información catastral, falta de datos de campo respecto a los verdaderos límites de las áreas protegidas, carencia de recursos humanos para recabar, volcar y actualizar datos en un Sistema de Información Geográfica, falta de articulación con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales para fijar límites, problemas de superposición y divergencia de criterios catastrales y legales, entre otros. Por estas razones, muchas veces existen inconsistencias cuando se unen capaz de áreas protegidas de diferentes jurisdicciones o tipos (superposición, espacios vacíos, límites no actualizados, inclusión o falta de algunas áreas).

Precisamente la Dirección Provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas está llevando un estudio técnico destinado a la Medición de la Efectividad de la Gestión (MEG) en las áreas protegidas de la provincia de Catamarca destinado al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la planificación y manejo del “Sistema Integrado Provincial de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Catamarca (SIPANP)”.

Actualmente la Secretaría de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia forma parte del Comité Ejecutivo ejerciendo la Presidencia del SIFAP, juntamente con la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible De la Nación.