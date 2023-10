Tarifa social: venció el reempadronamiento y dejó una baja adhesión

A finales de mayo la Provincia propuso el empadronamiento a usuarios para de esta manera poder acceder a la tarifa de interés social para el consumo eléctrico. Al mismo se podía acceder a través del formulario que se encontraba en la página web de la empresa EC SAPEM y se mantuvo, en una primera etapa hasta el próximo 16 de julio. Por la baja adhesión se extendió por sesenta días más y el plazo, finalmente, ya concluyó.

A pesar de la gran difusión, y de las opciones que se dieron a los usuarios, entre las que se incluyó visita a localidades, aperturas de puntos de información y empadronamiento en distintos barrios de la Capital y el interior, al final de este proceso, el balance es llamativamente bajo en cuanto a cuántos se sumaron a esta opción.

Así lo confirmó la gerente comercial de la distribuidora, Marcela Molina quien reconoció que “fue muy bajo el nivel de inscripción”. En diálogo con Radio Valle Viejo, la funcionaria agregó: “esperábamos un mayor número y lo registrado, es aproximadamente 11 mil registros”. El dato es notoriamente desalentador para la empresa, que estimaba llegar al doble de este número. Al explicar esto Molina comentó: “hay personas que tenían el beneficio de la tarifa social pero no se acercaron a renovar la documentación para poder seguir manteniendo en beneficio”.

Ante esto, se analiza que, como tal, la opción del reempadronamiento no fue del todo entendida por los usuarios y sobre esto Marcela Molina indicó que “por un lado, en cuanto a la documentación que es mínima, quizás lo que falló es el conocimiento sobre esto. Por lo otro lado, talvez el inconveniente sea, que deben tener sus servicios al día. Sin embargo, la distribuidora, para poder obtener la tarifa social había dispuesto mecanismos y facilidades de pago. No obstante, esto y todas las otras facilidades y medios de difusión no se llegaron a la gente. Lo mismo pasó con la segmentación, que al día de hoy tiene a muchos usuarios sin inscribirse y que, por esto, están recibiendo facturas con importes altísimos”.

No obstante, esto y en vista de los números, desde EC SAPEM no se descarta una nueva apertura del padrón, lo cual está siendo analizado y se informará al respecto próximamente. “Seguramente el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente saque nuevamente una resolución, en vista de estos datos y el cruce de información. Quizás pueda ampliarse por un par de meses”, deslizó la gerente comercial.

Tarifa social

Cabe señalar que, la tarifa social fue lanzada por el Gobierno Provincial y tiene como objetivo duplicar el número actual de beneficiarios, pasando a más de 26.000 familias que podrán acceder al subsidio que alcanzará el 100% de los primeros 400 KWH bimestrales o 200 KWH mensuales, más el 50% del cargo fijo de la factura.

Es importante remarcar que se trata de una decisión que tiene como objetivo brindar una ayuda a aquellas familias vulnerables que se vieron notablemente afectadas por los aumentos en las boletas de energía eléctrica de los últimos meses por los incrementos en el precio mayorista nacional.

El paso de 13.000 a 26.000 familias beneficiarias representa para el Estado provincial una inversión de más de $70 millones mensuales con un subsidio por familia de más de $2.700 pesos. De esta manera, el Ejecutivo Provincial asume su compromiso con las familias más afectadas por los incrementos y a partir del recorrido en terreno para el empadronamiento facilita el acceso a todos los posibles beneficiarios.