Este sábado en un conmovedor acto, se descubrió simbólicamente el “Banco rojo” en el monumento de María Soledad Morales como símbolo por la lucha contra la violencia de género y los femicidios. Fue Ada Morales, su madre, quien descubrió simbólicamente el banco el cual fue pintado con un fragmento que eligió de un poema de César Vera Ance y Gabriela Córdoba de Vera Ance que retrata aquellos estruendosos silencios con los cuales Catamarca reaccionó ante la injusticia y la impunidad de los hijos del poder.

“Te digo el nombre, mujer, proyecto de trigo y ave…te llamabas Soledad…no hay soledad en las calles!” puede leerse en el banco rojo que hoy se suma al monumento de la joven que fue asesinada a los 17 años el 8 de septiembre de 1990.

El jueves se cumplieron 32 años del femicidio de María Soledad. Este 12 de septiembre la joven catamarqueña cumpliría 50 años. Su cuerpo fue encontrado el 10 de septiembre en un monte cercano a la avenida Presidente Castillo, en la división entre Valle Viejo y Capital donde ahora se alza un monolito en su homenaje.

“¿Cuántos secretos habrá debajo de estos árboles?” se preguntó hoy Ada, mientras daba unas palabras al descubrir el banco rojo que se suma al monumento que recuerda a su hija.

“Hoy es 10, el día que se encuentra su cuerpo, pero el 12 de este año hubiera cumplido sus hermosos 50 años. Tenía tanta ilusión, tanta vida. Faltaban cuatro días para que cumpliera 18” remarcó Ada.

Ante los presentes, también recordó a su marido. “Elías, tuvo que ver a su hija toda destrozada, por eso se fue anticipadamente. Se fue a estar al lado de su hija”. Y remarcó que a pesar del tiempo “Nuestra Sole está presente junto a sus hermanos y sobrinos”.

"Esto era monte, tierra y piedras que arrojaron sobre su cuerpo. Los asesinos no tuvieron piedad. Después de hacerle de todo en vida, después de muerta la desfiguraron para hacer creer a Elías y a mí que era una secta diabólica lo que había hecho todo esto. Realmente esa secta tiene nombres y apellidos, muchos quedaron al borde del camino. No importa. Creo en Dios y no deseo el mal a nadie, no guardo odios ni rencores contra nadie. Solamente buscamos verdad y justicia para nuestra hija soledad”.

Al agradecer por el acto, destacó nuevamente las marchas y a quiénes acompañaron el reclamo de justicia. Agradeció a las compañeras de Soledad y a la Hermana Martha Pelloni, y sus abogados.

"Gracias a Catamarca y a todos. Sepan que Ada no guarda odios contra nadie, al contrario, que Dios les perdone lo que hicieron con mi hija, si piden perdón alguna vez. Nadie en 32 años se acercó a mi casa a pedir una disculpa. Creo que no lo van a hacer porque son cobardes que asesinaron a mi hija”, sostuvo.