Teatro Cervantes lanzó un concurso para todo el país de obras cortas inéditas

Bajo la consigna “Nuestro Teatro”, se lanzó un concurso de obras teatrales, impulsado por el Teatro Nacional Cervantes, con la finalidad de estimular, para el autor y la autora teatral argentino/a y, al mismo tiempo, generar contenidos en estos momentos en que el mundo está atravesado por una pandemia que mantiene a los teatros cerrados.

El Teatro Nacional Cervantes propone -en esta época en que la actividad teatral está detenida- generar los instrumentos necesarios para que el conjunto de las artes escénicas siga funcionando, con las herramientas que el contexto permita.

Nuestro teatro estará generando fuentes de trabajo para personas vinculadas al quehacer escénico, a la vez que incrementará los contenidos disponibles en el acervo del Teatro Nacional Cervantes para su difusión en la sociedad.

Con el concurso, se espera llegar a 21 directores, asistentes, iluminadores, vestuaristas y escenógrafos y a más de 100 actores y actrices.

La realización de las obras seleccionadas se llevará cabo una vez que las condiciones sanitarias lo permitan.





Detalle

Un jurado destacado seleccionará 21 obras cortas no estrenadas de autores y autoras nacionales o residentes en la República Argentina, para ser representadas y filmadas en las instalaciones del teatro, por equipos artísticos profesionales, que luego serán estrenadas en el canal online del teatro o en los medios dispuestos por este.

La convocatoria está abierta a partir del 11 de mayo y hasta el 22 de junio de 2020 inclusive.

Pueden participar personas mayores de 18 años.

La obra deberá ser inédita en el territorio nacional (no debe haber sido estrenada).

También, tener -de forma estimada- una extensión mínima de 20 minutos de representación y un máximo de 35 minutos y el elenco contemplado no debe superar un máximo de siete intérpretes, para facilitar la implementación del protocolo sanitario.

El género y la temática serán libres.

Premio del concurso: los/as autores/as, cuyas obras sean seleccionadas, serán recompensados con una suma de $60.000 (sesenta mil pesos).

Las bases completas, en http://www.teatrocervantes.gob.ar

Los textos serán seleccionados en primera instancia por un Comité de Preselección, constituido por Ana Alvarado, Andrea Garrote y Juan Parodi; y en segunda, por un jurado de selección final constituido por las autoridades del propio teatro, Rubén D'Audia, Sebastián Blutrach, Romina Chepe y Mónica J. Paixao.