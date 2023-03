Templos históricos de Fray Mamerto Esquiú serán arreglados por la Provincia

La conservación adecuada de los espacios de fe y cultura en nuestra provincia siempre ha sido tema de debate. Tener el título de monumentos históricos, no se traduce en cuidado y mantenimiento, y de esto dan fe los tres templos ubicados en la Parroquia de Fray Mamerto Esquiú.

Es de conocimiento que estos tres espacios, el Templo de San José de Piedra Blanca, el Santuario del Señor de los Milagro, en La Tercena y la Capilla del Rosario, son muy caros a la fe, a la historia y al afecto de la comunidad religiosa no solo de este departamento que los alberga, sino a toda la provincia.

De un tiempo a esta parte, todos sufren severos daños. En el caso del Santuario del Señor de los Milagros, tras la última restauración y a causa de la falta de mantenimiento, el Monumento Histórico Nacional que data de 1793 sufrió un grave deterioro. Este se aceleró desde 2019 a causa de las filtraciones, humedad, lo que derivó en paredes que se agrietan y desmoronan.

Ante la falta de recursos de parte de Nación para intervenir en ellos y por la presión que viene generando la comunidad, finalmente sería la Provincia la que va a intervenir en la reparación, aunque esto no tiene fecha en el corto plazo. Así lo confirmó el Párroco de Fray Mamerto Esquiú, Pbro. Carlos Gabriel Robledo, quien sostuvo en los últimos días un encuentro con el primer mandatario de la provincia, Lic. Raúl Jalil, a los fines de definir los pasos y prioridades a seguir.

El sacerdote, en diálogo con Radio Valle Viejo, confesó sentirse “esperanzado” tras la reunión, pero adelantó que, por los dichos del Gobernador, los “avances van a ser progresivos y que no se podía trabajar en los tres a la vez, por lo que se optó por priorizar el Santuario del Señor de los Milagros”.

Grietas y vibraciones

Sobre el Templo de San José, cuya remodelación es reciente, por cuanto se finalizó semanas antes de la ceremonia de Beatificación de Esquiú, reconoció el sacerdote no solo que ya reviste daños, sino que los mismos son prematuros para el tiempo de entrega que tiene la obra. “Presenta unas grietas en la sacristía y la verdad que no ha pasado mucho desde que ha sido refaccionada”, dijo. Y a la hora de buscar los motivos, no aseguró, pero tampoco descartó que esto se relacione con el cambio de circulación en el tránsito que llevó adelante la comuna.

Esta modificación consiste en que todo el tránsito, incluido el pesado y el transporte público, pase por detrás de la histórica iglesia. Esas vibraciones, que desde la municipalidad que dirige Guillermo Ferreyra se desmintieron como tales, podrían ser el origen de las grietas. Las que lamentablemente pueden observarse justo en el mural que se pintó en honor al Beato Esquiú y que son motivo de atractivo turístico.