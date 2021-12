Tenía que trabajar en Navidad, pero no la pasó lejos de su familia

Como en cada fiesta, hay personas que por una u otra razón no puede pasar con su familia, una razón es por lo laboral. Este no fue el caso de Exequiel Medina que su familia fue hasta su trabajo.

El hecho ocurrió en la provincia de Salta donde el joven Herrera trabaja en una Estación de Servicio. Le tocó el turno nocturno y parecía que lo iba a pasar lejos de su familia pero no fue así.

Mientras él se desempeñaba en su trabajo, su familia acomodaba las cosas a un costado en la Estación de Servicio para poder brindar con Exequiel.

El joven salteño hizo un posteo en sus redes sociales: "La verdad que esta navidad pensé que la iba a pasar solo sin lo que más amo, mi familia. Estuve todo el día bajoniado porque me tocó laburar y no iba a estar con ellos, pero justo antes de medianoche aparecieron para alegrarme la noche y compartir la cena. Agradecido a Dios por la familia que me tocó. FELIZ NAVIDAD A TODOS".