Tensa reunión entre Gobierno y la Intersindical: sin definición salarial y con reclamos pedagógicos sin respuesta

La ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, recibió a la Intersindical Docente para dialogar sobre la solicitud de adelantar la cláusula de revisión salarial que estaba prevista para el mes de septiembre, según el último acuerdo realizado en junio. La propuesta oficial no fue bien recibida por las entidades gremiales que integran la Intersindical. Todos plantearon que lo que trata de “imponer” el Ejecutivo no tiene en cuenta el impacto inflacionario y que la labor del docente difiere a las labores de un empleado de la Administración Pública.

“La comparación de lo salarial entre un trabajador de la Administración y los docentes no corresponde, ya que desempeñan tareas diferentes”, expresó durante el encuentro el secretario general de ATECA, quien se sumó al pedido de reapertura de paritarias salariales de sus pares, por cuanto marcaron que la inflación del semestre es del 40% . “Hablemos las cosas como son. No nos conformemos y además nos quieren implementar lo de la jornada completa y a la fecha no sabemos cómo y cuánto nos van a pagar” , sentenció Juan Cancino.

Todos los representantes plantearon la incertidumbre que este cambio está provocando en la docencia, y en este punto desde ATECA se adelantó que se está analizando “una movilización si no tenemos una respuesta positiva sobre estos puntos, porque aparentemente nos volvemos a ir sin nada concreto” .

Lamentablemente, más allá de lo salarial, las reuniones paritarias tienen temas pedagógicos pendientes que se prolongan en el tiempo sin tener una solución. Y allí se destacó la nueva ausencia en la reunión de la ministra de Educación. Sin ella todos los planteos vuelven a quedar para ser resueltos en otro momento. Por ello se solicitó a las autoridades presentes que arbitren un encuentro urgente “para este martes con la ministra pero en el marco de las paritarias”

La ministra de Trabajo, Verónica Segura se limitó a escuchar, marcando que los temas y planteos iban a ser trasmitidos. Y allí desde SUTECA se recordó que sigue quedando en el debate lo de las horas cátedra/ hora reloj. En este punto Juan Godoy apuntó, lo que fue acompañado por los otros gremios, que “hay docentes en este contexto de nuevos cambios, que tienen que elegir entre una escuela u otra. Eso lo planteamos desde un principio. Estamos de acuerdo que hay que recuperar lo pedagógico pero hay que saber resolver en conjunto. Catamarca es el único lugar del país que tiene desdoblada la hora cátedra y la hora reloj y sigue sin tener definición” .

Soria expresó que pondrá a consideración del gobernador Raúl Jalil lo peticionado por los gremios docentes, “porque así se definen las políticas salariales”, marcó, para luego indicar que la semana que viene habrá una nueva convocatoria “para avanzar con el diálogo”.

Lo único positivo de la reunión, según lo expresaron los gremios, fue la promesa de la ministra sobre el pago de las deudas docentes, por cuanto les indicaron que la mayor parte de estas van a incluirse en la liquidación correspondiente al mes de agosto.