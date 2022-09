Teo Musarra y la experiencia de ser jurado en el festival de cine

Teo Musarra tuvo la posibilidad de participar como jurado en el Festival de cine A la vista, en la categoría +13, que se realizó en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Según el adolescente, quien fue invitado por la Dirección de Cultura para vivir esta experiencia, "todo lo que pasó fue muy bonito".

Junto con un compañero representaron a nuestra provincia y durante su estancia, vieron seis películas a las que debieron luego calificar.

"El día sábado, que fue el último día se hizo el recuento de votos y de ahí salieron las ganadoras. Las que nos tocaron ver eran muy buenas. Con temáticas distintas y enfoque diversos y divertidos", comentó Leo, quien por primera vez viajaba fuera de la provincia.

El joven vive el cine desde su casa porque su padre, Martín Musarra, es director de cine y todo lo referido a este arte estuvo dando vuelta en torno a Leo, por cuanto no es raro que confiese que le gustaría seguir estudiando esto una vez que termina la secundaria. "A futuro quiero estudiar cine y entonces este festival me sirvió mucho. Podría decirse que me abrió la cabeza para ver qué quiero hacer a futuro".

La ganadora del concurso A la vista fue una película argentina titulada: "Yo no nena, yo princesa".