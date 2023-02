Tierra del Fuego: Una madre denunció que intoxicaron a sus hijos con cubanitos rellenos

Una mujer denunció ante la Justicia y los medios de comunicación de Ushuaia que una misteriosa pareja regala cubanitos adulterados a los niños. La denunciante aseguró que se perciben severos síntomas después de consumirlos.

“Nos pasó a nosotros tres con mis hijos, fue el viernes 20 a la tarde. Cuando me estaba yendo a mi casa, me cruzo con estas dos personas y me pidieron una ubicación porque no eran de acá", contó en diálogo con el medio local FM Espectáculo.

Luego, continuó con su relato y profundizó: "Estaban vendiendo unos cubanitos rellenos con dulce de leche. Sin embargo, como debían irse de la ciudad, se los estaban regalando a todos los nenes".

La madre de los niños, entonces, indicó que ellos insistieron y sus hijos de 4 y 6 años tomaron las golosinas. Al rato de haberlos probado, manifestaron sentir adormecimiento en la boca y mareos, por lo que la mujer les ordenó que escupieran los cubanitos inmediatamente.

A pesar de haber acudido inmediatamente al Hospital Regional de Ushuaia, los exámenes toxicológicos revelaron que los cubanitos no contenían cocaína ni marihuana, por lo que los médicos consideraron que podía tratarse de “una reacción alérgica”.

La pareja volvió a aparecer en la ciudad y alertó a todos los ciudadanos. Sin embargo, luego de que lograran identificar a la pareja, el hombre y su esposa se acercaron a la Comisaría. Allí el acusado defendió y aseguró que hace 15 años se dedican a la industria de los cubanitos, nunca los regalaron y que cuentan con las aprobaciones correspondientes del Mercosur.